H.A.R.G.I.N: il progetto per preservare la biodiversità del Pian di Spagna

Il progetto è stato presentato il 2 maggio a Lario Fiere in occasione di Agrinatura 2025

Anche gli studenti dell’istituto Marco Polo di Colico sono coinvolti

LECCO – “H.A.R.G.I.N. – Il sapere del passato, l’impegno nel presente: una promessa per il futuro” è il nome del progetto della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola presentato il 2 maggio presso Lario Fiere, in occasione dell’iniziativa Agrinatura 2025.

Il progetto, iniziato lo scorso settembre e in via di conclusione per questo agosto, è stato finanziato con i fondi del P.N.R.R. nell’ambito del programma di ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità. Come spiegato da Antonella Anzani, responsabile del progetto, “H.A.R.G.I.N.” è stato concepito con l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico in atto e per preservare le aree umide, che sono ecosistemi vulnerabili di grande valore per la biodiversità floristica e faunistica.

L’opera, articolata in 6 “Work Packages”, prevede la realizzazione di opere di manutenzione e ripristino di argini e canali, la posa di paratie per la gestione dei flussi idrici ed il monitoraggio ambientale con tecniche avanzate, strategico per l’adozione di azioni gestionali specifiche. H.A.R.G.I.N. si propone inoltre come un ponte tra tradizione e innovazione, recuperando e valorizzando antiche pratiche agronomiche al fine di redigere un protocollo organizzativo che consenta la gestione ottimale del territorio anche in periodi siccitosi, così da proteggere le specie presenti e in particolare quelle il cui ciclo vitale è totalmente o parzialmente legato all’acqua.

Durante il convegno è stato anche sottolineato l’importanza delle nuove generazioni per la protezione della biodiversità all’interno dell’area protetta. Proprio a proposito di questo monito si è tenuto a ribadire come i ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di Colico, indirizzo agrario, siano stati formati, nell’ambito degli interventi previsti dal progetto, per poter a loro volta diventare tutor e guide per le famiglie e i visitatori che arriveranno in Riserva durante gli eventi di Citizen Science in calendario. Il prossimo evento si terrà il weekend del 17 e 18 Maggio, quando la Riserva sarà sede del “Bioblitz Lombardia 2025”, evento di Citizen Science organizzato da Regione Lombardia.

Come sottolineato dalla professoressa Francesca Comi, insegnante dell’Istituto di Istruzione Superiore Marco Polo di Colico, coinvolto nel progetto: “Ѐ importante per i ragazzi poter fare pratica reale di quanto hanno modo di apprendere a livello teorico durante il percorso scolastico e questa è stata sicuramente un’occasione preziosa per mettere in campo nuove competenze”.

“In tale occasione tutti noi, scendendo in campo in prima persona e con l’aiuto degli esperti, potremo contribuire al monitoraggio della biodiversità e aiutare la ricerca scientifica e l’Osservatorio Regionale della Biodiversità, raccogliendo dati che confluiranno sulla piattaforma online “i-Naturalist”, per contribuire al censimento delle specie e divulgare informazioni scientifiche sull’area protetta”, ha dichiarato Antonella Anzani.