Halloween party a Bosisio: divertimento e brividi per tutti

Giochi, musica e dolcetti nella zona di Villa Mira

Venerdì 31 ottobre dalle 18 alle 20

BOSISIO PARINI – Una serata all’insegna della magia e del divertimento attende grandi e piccoli a Bosisio Parini. Venerdì 31 ottobre, dalle 18 alle 20, la zona Garbagnate Rota – Villa Mira ospiterà un evento speciale di Halloween, organizzato dalla Pro Loco di Bosisio Parini e Bosisio Rock, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa è rivolta soprattutto ai bambini, ma è pensata anche per i più grandi che vogliono rivivere lo spirito gioioso e fantasioso di questa festa. Il programma prevede giochi, musica, dolcetti e tante sorprese per rendere il pomeriggio unico e indimenticabile.

“É l’occasione perfetta per vivere insieme un’esperienza di gioia, fantasia e magia” – commentano gli organizzatori – Non mancate a questo appuntamento con Halloween, un pomeriggio da paura…ma solo in senso buono!”.