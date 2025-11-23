I coscritti del ’75 di Bellano, Dervio, Esino e riviera in festa per i 50 anni

Il gruppo si è ritrovato a Bellano per una serata di festa tra ricordi e amicizie ritrovate

“Che dire, buon proseguimento per altri 50 anni”

BELLANO / DERVIO / ESINO – Un gruppo nutrito di coscritti della classe 1975 di Dervio, Bellano, Esino e riviera si è ritrovato a Bellano per celebrare insieme il traguardo dei cinquant’anni. La serata, organizzata in modo spontaneo, ha riunito numerosi ex compagni di scuola e non solo che, all’epoca, frequentavano tre sezioni per un totale di oltre sessanta alunni. Non tutti hanno potuto partecipare per motivi personali, ma il clima di cordialità ha caratterizzato l’intero incontro.

“I figli sono un dono prezioso, aiutano ad andare avanti con la società, il lavoro, i rapporti sociali, tenere attivo le realtà dei nostri borghi conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo”, si legge nel messaggio inviato al giornale. Nel corso degli anni molti hanno costruito una famiglia, mentre altri sono rimasti single, ma il legame nato tra i banchi è rimasto un punto di riferimento.

Il ritrovo ha rappresentato l’occasione per condividere ricordi e riflessioni, ma anche per guardare al futuro con uno spirito comune. “Che dire, buon proseguimento per altri 50 anni”, aggiunge l’autore della nota, Massimiliano Acerboni, che si è fatto portavoce dei neo 50enni.

Un momento semplice, vissuto senza formalità, che restituisce l’immagine di una comunità coesa e ancora capace di riconoscersi.