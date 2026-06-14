I Lions lecchesi sostengono il Camp estivo ludico-sportivo di Valmadrera

Consegnato un contributo economico a favore del progetto promosso dall’Asd C.P. Starlight con il supporto del Comune

Le risorse raccolte grazie al Trofeo di Special Basket dedicato a Lorenzo Dalù

LECCO – Ancora una volta i Lions Club del territorio lecchese confermano concretamente il proprio impegno a sostegno delle comunità locali. “Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion” non è soltanto uno slogan, ma un principio che continua a tradursi in iniziative e interventi a favore delle persone e delle realtà che operano sul territorio.

Nella serata di giovedì 11 giugno è stato infatti consegnato un contributo economico destinato al progetto del Camp estivo ludico-sportivo 2026, che si svolgerà a Valmadrera presso il Palaleopardi grazie all’impegno dell’Asd C.P. Starlight e al sostegno dell’Amministrazione comunale.

La donazione è il frutto dell’attività di raccolta fondi realizzata nel corso dell’anno attraverso il tradizionale Trofeo di Special Basket dedicato alla memoria di Lorenzo Dalù, storico socio lion particolarmente legato ai valori della solidarietà e dell’inclusione.

Nel tempo, l’iniziativa ha consolidato una significativa collaborazione tra i Lions Club, la società sportiva Starlight e il Comune di Valmadrera, dando vita a una rete di sostegno capace di promuovere progetti rivolti ai giovani e alle persone più fragili.

La consegna del contributo è avvenuta nella suggestiva cornice di Lierna e ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta durante l’anno dai Lions Club dell’area lecchese, insieme ai club di Erba e della Valtellina.

Un’annata intensa e ricca di iniziative che ha portato risultati significativi sul fronte della solidarietà e del servizio alla comunità, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra i diversi club del territorio e ponendo le basi per nuovi progetti e attività nella prossima stagione associativa.