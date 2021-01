I Magi non si arrendono al Covid e fanno tappa a Esino e a Premana

Tante feste della tradizione lecchese annullate per l’emergenza Covid

Salva ‘La Pesa Vegia’ e i Magi non mancano la loro apparizione a Esino e Premana

PREMANA – All’Epifania, il Covid tutte le feste si porta via… o quasi. Ci sono tradizioni che hanno resistito all’emergenza sanitaria e che si è riusciti a realizzare comunque, in una forma diversa, nel rispetto dei distanziamenti e delle norme anti-Covid.

Ieri sera si è svolta “La Pesa Vegia” in una Bellano deserta per il coprifuoco e trasmessa in diretta (vedi qui) affinché tutti gli affezionati, bellanesi e non solo, potessero assistervi da casa.

Ancor prima, nel pomeriggio di lunedì, in zona arancione, non è mancata un piccolo cenno de “La notte dei Magi” di Esino Lario, senza pubblico per le strade, in pieno rispetto delle misure anti-Covid. Ci hanno pensato i Magi, quest’anno, a raggiungere i bimbi passando davanti alle loro abitazioni insieme ad un piccolo corteo di figuranti, lasciando in dono della caramelle.

A Premana la Pro Loco e il comitato organizzatore de “La Cavalcata dei Tre Re” hanno voluto offrire un regalo speciale ai premanesi: lunedì in serata si sono ritrovati, in forma ristretta, nella piazza del paese per realizzare un video dedicato all’evento e che è stato pubblicato a sorpresa nella serata di martedì.

I magi insieme ai personaggi della natività non hanno quindi mancato la loro tappa a Premana, seppur senza i loro destrieri e senza sfilata. “Abbiamo deciso di non fermare questa nostra tradizione, anche se l’abbiamo onorata in modo differente” spiegano dalla Pro Loco di Premana.

Niente befana a Lecco

Non ci sarà invece l’appuntamento con la Befana a Lecco, che gli scorsi anni era scesa dal cielo in paracadute sulla città per poi spostarsi lungo le vie del centro a bordo di un’auto d’epoca.

Annullato anche il Corteo Storico della Valle San Martino, evento di Calolzio che coinvolge ogni anno decine di figuranti che sfilano per le strade della città, con Santi e Magi, personaggi della Natività e atmosfere Medioevali.