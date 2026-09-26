I pensionati di Rogeno alla scoperta di Padova tra cultura e comunità

Un pullman al completo per la tradizionale uscita dedicata ai pensionati

Visita alla città, Messa nella Basilica di Sant’Antonio e pranzo insieme

ROGENO – Un pullman al completo, una giornata di sole e la voglia di stare insieme. La tradizionale gita dedicata ai pensionati di Rogeno ha portato numerosi cittadini alla scoperta di Padova, in un’uscita che ha unito cultura, fede, convivialità e momenti di socialità.

La partenza è avvenuta nelle prime ore del mattino. Una volta arrivato in città, il gruppo ha avuto la possibilità di visitare liberamente il centro cittadino, immergendosi nell’atmosfera di una delle principali città d’arte del Veneto.

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stata la Santa Messa celebrata nella Basilica di Sant’Antonio, concelebrata da don Emilio, che ha accompagnato i partecipanti durante l’intera escursione. Un momento di raccoglimento e condivisione spirituale che ha rappresentato una tappa importante della giornata.

A seguire, a pochi passi dalla Basilica, il gruppo si è ritrovato per il pranzo in un ristorante tipico della zona. In tavola alcune specialità della tradizione locale, mentre l’appuntamento si è trasformato in un ulteriore momento di convivialità e amicizia tra i partecipanti.

Nel pomeriggio la visita è proseguita con l’accompagnamento di una guida locale, che ha illustrato le principali bellezze artistiche e storiche di Padova. Tra le tappe di maggiore interesse, nuovamente la Basilica di Sant’Antonio, custode delle spoglie del Santo, e la passeggiata attraverso il centro storico, fino alla suggestiva Prato della Valle, una delle piazze più grandi d’Europa.

Alla gita hanno preso parte anche il Sindaco e l’Assessore ai Servizi Sociali Giancarla Pedrali, che hanno condiviso con i cittadini questa occasione di incontro e aggregazione.

Al termine della giornata, l’Amministrazione Comunale ha rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti per la numerosa adesione e per lo spirito di compagnia che ha accompagnato l’intera uscita. Il bel tempo, l’organizzazione, la compagnia e le numerose attrazioni visitate hanno contribuito alla buona riuscita della giornata, confermando il valore delle occasioni di incontro e condivisione per la comunità.

“Queste giornate rappresentano molto più di una semplice gita: sono momenti preziosi di amicizia, partecipazione e scoperta, che rafforzano i legami tra le persone e il senso di appartenenza alla comunità.”