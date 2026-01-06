I Re Magi sbarcano ad Abbadia Lariana e rinnovano la tradizione dell’Epifania

Dopo la benedizione in chiesa, lo sbarco sulla spiaggetta davanti alla parrocchiale

Arrivo dal lago a bordo della Lucia, doni ai bambini e apertura degli scrigni sul sagrato della chiesa

ABBADIA LARIANA – Sotto un freddo sole di gennaio, la tradizione si è rinnovata anche quest’anno ad Abbadia Lariana, dove i Re Magi sono tornati a essere protagonisti della giornata dell’Epifania. Come da consuetudine, i sovrani sono arrivati dal lago a bordo della storica Lucia, per poi dispensare dolci e caramelle ai tanti bambini accorsi sul lungolago insieme a genitori e nonni.

La mattinata si è aperta con il rito della benedizione dei più piccoli in chiesa, celebrato dal parroco don Aldo Milani. Subito dopo, l’atteso sbarco: nonostante la temperatura pungente, i Re Magi hanno raggiunto la spiaggetta antistante la parrocchiale sull’imbarcazione tipica del Lario, timonata dall’infaticabile Irish Mozzanica. A interpretarli, come già lo scorso anno, Piergiuseppe Bassanese, Gianni Longhi e Bruno Carenini.

Un ritorno che ha avuto anche il sapore della rivincita rispetto al 2025, quando la pioggia aveva impedito l’utilizzo della barca. Questa volta il meteo, pur rigido, ha consentito lo svolgimento completo della rievocazione, accolta con entusiasmo dai più piccoli. Sul sagrato della chiesa i Re Magi hanno quindi aperto gli scrigni con i doni, sotto lo sguardo attento dei presenti e delle autorità: tra loro il sindaco Roberto Azzoni e l’assessore Elisa Cirillo.

Il pomeriggio è poi proseguito al teatro dell’oratorio, dove bambini e adulti hanno potuto assistere allo spettacolo di cantastorie “Il gigante Sgniffe Sgnaffe”, proposto da Aps Teatro Pane e Mate Ets. Un appuntamento che ha completato una giornata di festa partecipata e sentita, svoltasi nel corso dell’Epifania, celebrata il 6 gennaio, riportando sul lago e in paese una tradizione che continua a coinvolgere intere generazioni.