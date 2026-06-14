Il Badoni trionfa al concorso nazionale con BANCAMICO

Il progetto sviluppato dagli studenti della IV BEC dell’indirizzo Elettronica ha vinto il concorso nazionale di STMicroelectronics

Un banco pensato per favorire l’autonomia degli studenti con disabilità motorie

LECCO – Un banco intelligente capace di migliorare l’autonomia degli studenti con disabilità motorie e rendere la scuola più inclusiva. È questa l’idea che ha permesso all’IIS Badoni di Lecco di conquistare il primo posto alla decima edizione del concorso nazionale “Costruiamo il Futuro con STM32″, promosso da STMicroelectronics e dedicato quest’anno al tema “Smart School – La Scuola Intelligente e Sostenibile”.

A firmare il progetto vincitore è stata la classe IV BEC dell’articolazione Elettronica, che ha sviluppato BANCAMICO nell’ambito di un’Area di Progetto curriculare ed extracurriculare coordinata dal docente Sergio Chillè.

La finale nazionale si è svolta il 29 maggio nella sede di STMicroelectronics a Cornaredo. A rappresentare l’istituto lecchese sono stati gli studenti Cristina Consonni, Riccardo Lombella, Federico Pizzagalli e Matteo Redaelli, che hanno illustrato il funzionamento del prototipo alla commissione giudicatrice attraverso una presentazione tecnica e una dimostrazione pratica.

BANCAMICO è un banco intelligente controllabile tramite un’applicazione per smartphone e movimentabile in sicurezza su quattro assi. La soluzione è stata progettata per offrire maggiore accessibilità, comfort e indipendenza agli studenti in carrozzina, favorendo una partecipazione più attiva alle attività scolastiche e alla vita quotidiana in classe.

A convincere la giuria sono state sia le competenze tecniche dimostrate nella realizzazione del prototipo sia l’attenzione riservata al tema dell’inclusione. Il progetto rappresenta infatti un esempio concreto di come la tecnologia possa essere messa al servizio delle persone, trasformandosi in uno strumento capace di migliorare la qualità della vita e abbattere le barriere presenti negli ambienti scolastici.

Il riconoscimento ottenuto apre ora le porte a un’importante esperienza internazionale. BANCAMICO è stato infatti selezionato per partecipare alla Maker Faire Rome 2026, in programma dal 23 al 25 ottobre. Il progetto sarà ospitato nello stand di STMicroelectronics, offrendo agli studenti del Badoni l’opportunità di presentare il proprio lavoro in uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’innovazione, alla ricerca e alle nuove tecnologie.

Un risultato che conferma la qualità della formazione tecnica dell’istituto lecchese e la capacità degli studenti di trasformare competenze, creatività e attenzione ai temi sociali in progetti concreti, innovativi e utili alla comunità.