Il bus è troppo pieno e gli studenti restano a piedi: disagi sulla linea D 150

Il disagio degli studenti residenti a Barzago e Barzanò alle prese con bus troppo pieni

“Abbiamo già fatto presente la situazione, ma a quasi un mese dall’inizio della scuola non è cambiato niente”

BARZAGO – Studenti lasciati a piedi, impossibilitati a raggiungere scuola nonostante siano abbonati al servizio di trasporto pubblico. E’ la situazione surreale con cui stanno facendo i conti diversi studenti, frequentanti l’istituto superiore di Villa Greppi a Monticello, alla prese con bus che arrivano alle loro fermate pieni zeppi di persone, tanto da rendere impossibile salire.

Il disagio si registra in particolar modo al mattino sulla linea D 150 Lecco – Lissone alle fermate di Barzago e Barzanò, le ultime prima della “tappa” a Villa Greppi. “E’ da settembre che è così e abbiamo già provato a contattare la società che gestisce il trasporto pubblico per segnalare il disservizio – racconta una mamma che, in queste settimane si è organizzata con altri genitori per riuscire a rimediare un piano B in caso il trasporto pubblico non fosse efficiente -. Ci hanno rassicurato che avrebbero preso dei provvedimenti, ma a oggi, a quasi un mese dall’inizio della scuola, la situazione non è cambiata, anzi”.

Il bus delle 7.30 arriva alle fermate di Barzago e Barzanò, sempre stracolmo: riuscire a trovare spazio per salire è un’impresa da contorsionisti con il risultato che spesso e volentieri qualcuno resta a piedi.

“Non è giusto, perché noi abbiamo pagato l’abbonamento e non riusciamo a fruire del servizio. Non solo. Avendolo sottoscritto, anche la società dovrebbe avere idea del numero di utenti della linea e organizzarsi di conseguenza. Allo stato attuale tutto ricade su noi famiglie, costrette ad arrangiarci all’ultimo, sperando ogni mattina che ci sia spazio per i nostri figli sul pullman”.

Una situazione paradossale che le famiglie sperano possa risolversi al più presto prevedendo un bus più capiente o qualche altra corsa in aggiunta lungo la tratta interessata.