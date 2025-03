Il Carnevale riempie il centro di Merate tra maschere, allegria e divertimento

Grande partecipazione alla festa di Carnevale promossa questo pomeriggio dalla Pro Loco

Un pieno di colori, originalità e fantasia in piazza Prinetti

MERATE – Coriandoli, stelle filanti, trombette e tante maschere colorate e spiritose, frutto della creatività, della fantasia e dell’originalità dei partecipanti. Sono state tante le persone che oggi, sabato, hanno preso parte al Carnevale dei motti e dei matti messo in scena dalla Pro Loco in centro città.

Una manifestazione ben riuscita a cui hanno preso parte anche gli oratori della città con la proposta di rivivere, nell’ambito di Replay, ovvero la rievocazione dei carnevali precedenti della Fom, le olimpiadi umoristiche del 1978.

Sono stati proprio bambini e bambine, insieme a mamme e papà degli oratori a sfilare per primi sotto la Torre, regalando sorrisi e fantasia con proposte originali e buffe di molti sport, olimpici e non. Spazio poi ai partecipanti che hanno deciso di iscriversi alla sfilata in maniera autonoma: anche in questo caso le maschere non hanno fatto mancare originalità e simpatia.

La giuria, capitanata dalla presidente della Pro Loco Simona Viali e formata da tutte donne (le assessore Valeria Marinari e Silvia Sesana, affiancate da Stefania e Valentina) hanno individuato, non senza fatica, la terna di vincitori: il primo premio, pari a quattro ingressi a Leolandia, è andato a Lara con il convincente travestimento del cappellaio matto, seguita da Raoul, vestito da trasformer. Per lui alcuni ingressi al cinema.

Medaglia di bronzo (corrispondente a un buono da spendere in libreria) per il gruppo di mamme dell’oratorio che hanno scucito più di un sorriso con la loro interpretazione delle atlete del nuoto sincronizzato.

La festa di Carnevale è proseguita poi al centro anziani con la cena in maschera per famiglie.

