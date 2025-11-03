Il Coisp di Lecco promuove un convegno sulla difesa personale per la Polizia di Stato

L’iniziativa punta potenziare le competenze professionali e la tutela degli operatori di polizia

Un passo concreto verso una maggiore sicurezza per gli agenti e la collettività

LECCO – Il Coisp di Lecco (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) ha annunciato l’organizzazione di un convegno sulla disciplina della difesa personale, in collaborazione con l’Associazione Ramada.

L’evento rappresenta un’importante occasione di formazione e confronto dedicata agli appartenenti della Polizia di Stato, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione professionale e operativa degli agenti.

In un periodo in cui si registra un aumento degli episodi di violenza e aggressioni contro le forze dell’ordine, il tema della difesa personale assume un ruolo sempre più centrale. Investire su questo tipo di formazione significa investire sulla sicurezza di tutti, perchè un operatore più preparato è anche un operatore più sicuro e capace di tutelare la comunità.

Il Coisp di Lecco considera la formazione operativa non soltanto un momento di aggiornamento tecnico, ma un vero e proprio pilastro della sicurezza: un percorso che consente di affrontare le situazioni critiche con maggiore consapevolezza, riducendo i rischi e migliorando l’efficacia degli interventi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Questore di Lecco, Dott.ssa Stefania Marrazzo, per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso l’iniziativa. Il Coisp riconosce nel supporto dell’Autorità di pubblica sicurezza un segnale importante di collaborazione e fiducia reciproca.

“Con questo convegno – ha dichiarato il segretario provinciale Antonio Rinaldi – rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere la formazione e la tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, consapevole che la difesa personale è prima di tutto difesa della vita, del servizio e del senso stesso dello Stato”.

L’iniziativa conferma la volontà del Coisp di mettere al centro la sicurezza e la dignità dei poliziotti, attraverso percorsi di crescita professionale che rendano più efficace e più sicuro il servizio quotidiano svolto al fianco dei cittadini.