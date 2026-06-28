Il Comune di Bosisio Parini dà il benvenuto ai nuovi nati e alle loro famiglie

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione, rappresenta una novità assoluta per il paese

Un caloroso augurio ai piccoli Pietro, Margherita, Anna, Amelie Nina e Chloe

BOSISIO PARINI – Sabato 27 giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Bosisio Parini, si è svolta una significativa cerimonia dedicata ai nuovi nati dei primi mesi del 2026 e alle loro famiglie. Ad accogliere i piccoli cittadini e i loro genitori sono stati il sindaco Paolo Gilardi, l’assessore Elena Riva e il consigliere Paolo Ciceri, in un clima di condivisione, accoglienza e vicinanza.

L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gilardi, rappresenta una novità assoluta per Bosisio Parini. L’obiettivo è dare il benvenuto ai nuovi cittadini della comunità e rivolgere alle loro famiglie un sincero augurio per il futuro.

“I nuovi nati rappresentano il futuro di Bosisio Parini. Con questa cerimonia simbolica abbiamo voluto lanciare un messaggio chiaro: il Comune è al fianco delle famiglie fin dal primo giorno di vita dei loro figli”, ha dichiarato il sindaco Paolo Gilardi.

All’incontro ha partecipato anche l’Associazione T’Innamorerai di Me, che opera a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco.

In occasione della consegna di un dono ai nuovi nati, l’Amministrazione Comunale ha scelto di devolvere un contributo all’associazione, quale segno concreto di riconoscenza per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente.

Un caloroso augurio di una vita ricca di salute, serenità e soddisfazioni è stato rivolto ai piccoli Pietro, Margherita, Anna, Amelie Nina e Chloe, insieme alle loro famiglie.

L’iniziativa avrà un seguito con una seconda cerimonia, prevista alla fine dell’anno, dedicata ai bambini nati nella seconda metà del 2026. Un appuntamento destinato a diventare strutturale per la comunità di Bosisio Parini. Ai nuovi arrivati e alle loro famiglie va il più sentito benvenuto nella comunità di Bosisio Parini.