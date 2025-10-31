Il Comune di Lecco cerca sei funzionari, domande entro novembre

Tre assunzioni tramite concorso e tre tramite mobilità fra enti

Per posizioni nei settori della polizia locale, amministrazione, urbanistica e opere pubbliche

LECCO – Nuove opportunità di lavoro nel pubblico impiego a Lecco: il Comune ha avviato sei procedure di selezione per funzionari, suddivise tra tre posti a concorso e tre per mobilità tra enti, con scadenze fissate nel mese di novembre.

Due dei concorsi riguardano la figura di ufficiale del corpo di polizia locale di Lecco. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 14 di sabato 22 novembre. Tra i requisiti richiesti: patente di guida di categoria B, caratteristiche psico-fisiche necessarie per il porto d’armi, laurea in ambito giuridico o economico e conoscenze approfondite in diritto pubblico e privato, procedura penale, legislazione sulla polizia locale e codice della strada. Uno dei due posti sarà riservato ai volontari delle Forze Armate.

Un’altra procedura riguarda l’assunzione di un funzionario amministrativo da destinare all’area del segretario generale, con possibilità di candidatura fino al 28 novembre entro le ore 15. Per accedere al concorso servono una laurea, solide competenze giuridiche e conoscenze in materia di gestione del personale, contrattazione collettiva, valutazione delle performance, organizzazione degli enti locali e sistemi informativi (ICT).

Oltre ai concorsi, il Comune di Lecco ha aperto tre procedure di mobilità per funzionari con incarico di elevata qualificazione. Le posizioni disponibili sono: Vicecomandante del corpo di polizia locale (con domande entro le ore 15 di venerdì 7 novembre), Funzionario responsabile del servizio urbanistica e Funzionario del servizio opere pubbliche (con scadenza alle ore 15 di venerdì 28 novembre).

Tutte le informazioni, i requisiti completi e i moduli di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco, alla sezione dedicata ai bandi di concorso e mobilità.