Il Gruppo Alpini Monte Barro di Galbiate compie 100 anni

Appuntamento dal 18 al 21 luglio a Galbiate

Il capogruppo Tentori: “Questa festa la dedichiamo a tutti gli Alpini, ma in particolar modo ai nostri ‘vecchi'”

GALBIATE – Il Gruppo Alpini Monte Barro di Galbiate si prepara a celebrare un traguardo straordinario: 100 anni di storia, valori e tradizioni. Dal 18 al 21 luglio, una quattro giorni di eventi renderà omaggio a questo importante anniversario, unendo la comunità in un festeggiamento che onorerà il passato e guarderà al futuro.

“Questa festa la dedichiamo a tutti gli Alpini, ma in particolar modo ai nostri ‘vecchi’ e a coloro che nel 1924 hanno avuto la brillante idea di dare vita al Gruppo Alpini Monte Barro,” spiega il capogruppo Roberto Tentori. Era infatti febbraio 1924 quando alcuni reduci della Grande Guerra, appartenenti al Corpo degli Alpini e degli Artiglieri di Montagna, decisero di fondare il gruppo. Da allora, le Penne Nere galbiatesi hanno intrapreso un lungo cammino, caratterizzato da innumerevoli attività, iniziative ed eventi significativi.

Tra le tappe più importanti del loro percorso, spiccano l’inaugurazione del monumento alpino al Monte Barro nel 1975 e l’inizio della gestione della Baita Alpina in località Barra Superiore, ancora oggi sotto la loro cura. Nel 1989, grazie alla disponibilità dell’allora parroco Monsignor Enrico Rossi, è stata inaugurata una nuova sede presso il comprensorio di Villa Silvia, successivamente trasferita nel 1998 presso il Parco Marselli, attuale quartier generale del gruppo.

Il 2024 segna dunque un anno storico per il Gruppo Alpini Monte Barro, che celebrerà il suo centenario con una serie di eventi che coinvolgeranno l’intera comunità. Le celebrazioni inizieranno giovedì 18 luglio con la mostra “Insieme per Ricordare” e un concerto del Coro Gruppo Alpini di Canzo. Venerdì 19 luglio sarà la giornata della cerimonia di apertura del Centenario, che vedrà la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri e la Fanfara Guglielmo Colombo di Lecco. Sabato 20 luglio, l’arrivo della Fanfara Alpina “Tridentina Walter Smussi” di Brescia darà il via a una sfilata per le vie del paese, seguita da un concerto. La giornata culminerà con la cerimonia di “Onori ai Caduti Alpini” e un altro concerto della Fanfara. Domenica 21 luglio sarà il clou delle celebrazioni, con la Cerimonia del Centenario di Fondazione e un pranzo comunitario a chiudere i festeggiamenti.

Il gruppo conta oggi su 110 membri e numerosi simpatizzanti. “Gli anni passano ma lo spirito degli Alpini è sempre lo stesso: dedizione, solidarietà e resilienza. Valori che cerchiamo di portare avanti con passione ed entusiasmo – afferma Tentori – Siamo uniti e affiatati, ma è altrettanto vero che i tempi sono cambiati, la società è cambiata e con essa gli stili di vita. La vita associativa non è sempre di facile gestione, per questo motivo stiamo lavorando per approntare una gestione meno gravosa affinché tutti possano partecipare e dare il proprio supporto. Un giorno, di Alpini non ce ne saranno più, ma resteranno gli amici, i simpatizzanti che continueranno nel solco della tradizione, perché lo spirito alpino non morirà mai.”

L’appuntamento è quindi a Galbiate dal 18 al 21 luglio per partecipare alla quattro giorni dedicata al Centenario di Fondazione del Gruppo Alpini Monte Barro, un’occasione unica per celebrare un secolo di impegno e tradizione.

IL PROGRAMMA