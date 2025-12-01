Il Lions Club Castello Brianza Laghi dona 8mila euro per Vittorio Alacqua, Caritas e Polittico d’Oggiono

L’incontro a Bosisio Parini ha unito la famiglia Alacqua, Caritas e le associazioni locali

“Servire è la nostra missione”

BOSISIO PARINI – Presso La Casupola di Bosisio Parini, il Lions Club Castello Brianza Laghi ha organizzato una serata che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti: la famiglia del piccolo Vittorio Alacqua, la referente della Caritas di Oggiono Carla Perego e Don Maurizio Mottadelli (responsabile della Comunità Pastorale), insieme alla presidente dell’associazione Arcao Marina Politi e alla tesoriera Marisa Aldeghi.

L’incontro era dedicato alla consegna di fondi significativi per finanziare progetti locali, in particolare il sostegno al piccolo Vittorio, che necessita di supporto per affrontare specifiche e costose cure mediche negli Stati Uniti. A tale scopo è stato consegnato un importo di 5mila euro, raggiunto grazie al successo del burraco organizzato in sinergia con Fondazione Palazzo Prina (rappresentata dalla presidente Marta Nova e Paola Balossi), e alle generose donazioni di persone anonime, dei Volontari per Annone e del Gruppo Escursionisti Amici della Croce di Pian Sciresa.

La comunità locale ha risposto con straordinario entusiasmo e generosità, dimostrando come l’impegno dei Lions si traduca in immediate azioni concrete. Un esempio è il contributo di 1.000 euro destinato alla Caritas, organizzazione che offre assistenza quotidiana e generi di prima necessità alle famiglie più vulnerabili del territorio.

I Lions hanno dimostrato sensibilità anche verso il patrimonio culturale, devolvendo 2mila euro per il restauro del prezioso Polittico Marco d’Oggiono, un’opera fondamentale per la storia e l’identità della città.

A conclusione della serata, la presidente del club, Marina Balossi, ha commentato: “Servire è la nostra missione e serate come queste ci ricordano il valore inestimabile della solidarietà e dell’unione d’intenti”.