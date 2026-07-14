Il Politecnico di Lecco lancia la Health & Wellbeing Map: una guida ai luoghi del benessere nel campus

Mappati 30 spazi dedicati a sport, sostenibilità, cultura e socialità

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita di studenti, docenti e personale

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano arricchisce la propria offerta con la Health & Wellbeing Map, una nuova guida pensata per valorizzare gli spazi del campus dedicati al benessere, alla salute e alla sostenibilità.

L’iniziativa individua e mette in rete 30 luoghi strategici frequentati ogni giorno da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, offrendo uno strumento semplice e intuitivo per vivere il campus in modo più consapevole e partecipato.

La mappa raccoglie spazi dedicati all’attività sportiva, alla socialità, alla cultura, alla riflessione personale e alla sostenibilità quotidiana, con l’obiettivo di rendere più accessibili le opportunità già presenti all’interno del Polo.

“La Health & Wellbeing Map è molto più di una semplice mappa: rappresenta la visione di un ambiente accogliente, inclusivo e rigenerativo”, spiega Sergio Brambilla, referente per la sostenibilità del Polo di Lecco.

“L’obiettivo è mettere in rete luoghi e opportunità già esistenti, aiutando studenti e personale a vivere il campus in modo più consapevole e a scoprire tutte le risorse che contribuiscono al loro benessere.”

Tra i punti segnalati figurano le strutture dedicate allo sport, come il Fit Center, i campi da basket e volley e le aree per il tennis tavolo e il cornhole, ma anche spazi pensati per la concentrazione e la riflessione, tra cui il Green Point e l’Humane Code Stone Circle.

La mappa comprende inoltre luoghi culturali, come la Biblioteca e la mostra permanente dedicata a Pier Luigi Nervi, oltre ad aree immerse nel verde come la Musical Forest e il Bamboo Garden. Non mancano i servizi dedicati alla sostenibilità, come i punti di distribuzione dell’acqua pubblica presenti nel campus.

Grande attenzione è stata riservata anche alla comunicazione del progetto, con la realizzazione di un’identità visiva sviluppata da Mariia Astapova, Daria Bila, Luca Gomiero e Lucia Mazur, studenti del corso di laurea triennale in Interaction Design.

Il simbolo scelto, denominato “leaf-bird”, richiama gli elementi della natura e identifica i trenta punti di interesse della Health & Wellbeing Map, rendendo la guida facilmente riconoscibile e consultabile.

Con questa iniziativa il Polo territoriale di Lecco conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di campus sempre più attento alla qualità della vita, favorendo l’equilibrio tra studio, lavoro, salute, sostenibilità e relazioni sociali.