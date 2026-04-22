Il ponte di Brivio chiude e il traghetto di Imbersago fa gli straordinari

Nuovi orari a partire dal 4 maggio, giorno di chiusura del ponte di Brivio

Prevista anche la possibilità di un abbonamento settimanale

IMBERSAGO – Il ponte di Brivio chiude e il traghetto leonardesco fa gli straordinari cercando di venire incontro a quanti, per lavoro, studio o esigenze personali, dovranno attraversare il fiume Adda.

Entreranno in vigore da lunedì 4 maggio, giorno in cui è previsto l’inizio dei lavori sul ponte di Brivio con chiusura della circolazione da e per Cisano, i nuovi orari del traghetto.

La storica imbarcazione sarà attiva anche in settimana garantendo le fasce dei pendolari: sarà infatti operativa, per un primo periodo di prova fino al 31 maggio, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 17 alle 18.30.

Garantito anche il servizio il sabato dalle 7 alle 8 e confermati i già previsti orari del fine settimana.

“Riteniamo fondamentale fornire un servizio utile e concreto a supporto di coloro

che hanno necessità di muoversi dalla sponda lecchese a quella bergamasca e viceversa” precisa il presidente della Pro Loco Fabio Mapelli, ringraziando fin da ora tutti i barcaioli e i volontari per l’impegno profuso nel portare avanti questa iniziativa.

Sarà possibile accedere al servizio acquistando un abbonamento settimanale, valido da lunedì a domenica, alle seguenti tariffe: pedone 7,50 euro, pedone con bici 10 euro, pedone con moto 15 euro.

Gli abbonamenti saranno acquistabili sul traghetto a partire da sabato 2 maggio, saranno personali e non trasferibili.

La Pro Loco precisa che il servizio verrà sospeso ogni qualvolta le condizioni meteo o la portata del fiume non saranno idonee alla navigazione e ne verrà data tempestiva comunicazione attraverso il canale WhatsApp degli abbonati. Qualora la navigazione dovesse essere sospesa per più di tre giorni la settimana, l’abbonamento rimane valido anche per la settimana successiva a quella in corso.