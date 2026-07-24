Il ponte San Michele di Paderno secondo tra i Luoghi del Cuore FAI

La storica infrastruttura lecchese è ai vertici della classifica provvisoria del censimento FAI 2026

L’obiettivo della rete “Occhio al Ponte” è preservarlo e valorizzarlo come patrimonio storico e culturale

PADERNO D’ADDA – A due mesi dall’avvio della 13^ edizione del censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, il Ponte San Michele di Paderno d’Adda si conferma tra i luoghi più amati della Lombardia. Nella classifica provvisoria regionale il monumento occupa infatti il secondo posto, alle spalle della Cascina Monluè di Milano, confermandosi uno dei simboli del patrimonio storico e paesaggistico del Lecchese.

Lanciato lo scorso maggio, il censimento ha già raccolto oltre 350 mila voti in tutta Italia e resterà aperto fino al 15 dicembre, offrendo ai cittadini la possibilità di sostenere i luoghi che ritengono meritevoli di tutela e valorizzazione.

Per il territorio lecchese, il protagonista è proprio il Ponte San Michele, capolavoro dell’ingegneria del XIX secolo che collega le sponde dell’Adda tra Paderno e Calusco. Realizzato in appena 18 mesi e inaugurato nel 1889, il ponte fu progettato dall’ingegnere svizzero Julius Röthlisberger per rispondere alle esigenze di un’area allora in pieno sviluppo industriale. La sua struttura metallica, interamente chiodata e priva di saldature, rappresenta ancora oggi un esempio unico di ingegneria: al suo interno corre la linea ferroviaria, mentre sulla parte superiore si sviluppa la strada provinciale.

La raccolta firme promossa nell’ambito del censimento nasce dall’impegno della rete “Occhio al Ponte”, costituita per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul futuro del manufatto. La mobilitazione è legata infatti alla decisione di RFI di realizzare un nuovo ponte nelle immediate vicinanze, con la conseguente dismissione di quello storico. Un’ipotesi che numerose realtà del territorio contestano, proponendo invece il mantenimento dell’attuale struttura e la sua possibile riconversione a percorso ciclopedonale, individuando per l’eventuale nuovo attraversamento una collocazione meno impattante sul paesaggio. A sostenere la campagna sono anche i volontari FAI dell’Alta Brianza.

Il censimento FAI non rappresenta soltanto una classifica di gradimento. I luoghi che raggiungono almeno 3.000 voti possono infatti accedere al bando dedicato ai progetti di recupero e valorizzazione, mentre i primi classificati a livello nazionale possono ottenere importanti contributi economici destinati agli interventi di restauro e tutela.

Per il Ponte San Michele, dunque, il sostegno dei cittadini assume un valore che va oltre il semplice riconoscimento simbolico: significa contribuire a costruire un futuro per uno dei monumenti più rappresentativi della provincia di Lecco, preservandone la memoria storica e il ruolo identitario nel paesaggio dell’Adda.

Il censimento “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo, proseguirà fino al 15 dicembre 2026. È possibile votare i luoghi da tutelare e valorizzare direttamente sul sito www.iluoghidelcuore.it, dove è disponibile anche la classifica provvisoria aggiornata.

Dal 2004 Intesa Sanpaolo sostiene il progetto per promuovere la tutela del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano. Accanto alle attività finanziarie, il Gruppo investe in iniziative culturali che mettono al centro le comunità locali, attraverso la rete delle Gallerie d’Italia, la Casa Museo dell’Antiquariato di Arezzo, la Galleria degli Alberti di Prato e il progetto nazionale di restauri “Restituzioni”.

La XIII edizione de “I Luoghi del Cuore” si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, mentre Rai, in qualità di Main Media Partner del FAI, conferma anche per il censimento 2026 il proprio sostegno alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, anche attraverso la collaborazione di Rai per la Sostenibilità ESG.