Il Ponte San Michele è candidato luoghi del cuore FAI

A lanciare la candidatura del San Michele è la rete Occhio al Ponte
Una candidatura che richiama l’urgenza di riflettere sul futuro di un ponte dalla notevole rilevanza storica e architettonica
PADERNO D’ADDA – Il Ponte San Michele candidato ai luoghi del cuore Fai. A proporre la candidatura alla campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare, è la rete Occhio al Ponte, costituita dalle tante persone che, in maniera individuale o associativa, hanno a cuore il destino del San Michele, viadotto progettato dall’ingegnere svizzero Jules Röthlisberger e aperto nel 1889.
Un vero e proprio monumento architettonico formato da un’unica campata in travi di ferro da 150 metri di corda, che sostiene, tramite 7 piloni sempre in ferro, un’impalcatura a due livelli di percorribilità, il primo ferroviario e il secondo stradale.
“La rilevanza del ponte San Michele dal punto di vista storico è paragonabile a quella della Torre Eiffel, eretta esattamente negli stessi anni e con le stesse tecnologie – si legge nella scheda di candidatura pubblicata sul sito del Fai – . Entrambe le strutture all’epoca della costruzione divennero il simbolo del trionfo industriale per i rispettivi paesi. All’epoca della sua costruzione, il ponte San Michele era il più grande ponte ad arco al mondo per dimensioni e il quinto in totale per ampiezza di luce”.
La candidatura del San Michele ai luoghi del cuore Fai si lega a stretto giro con la questione relativa alla realizzazione di un nuovo collegamento, stradale e ferroviario, tra Calusco e Paderno. Il ponte era infatti già stato candidato all’Unesco insieme a una serie di viadotti europei simili per costruzione e storicità, ma la proposta era stata poi ritirata per via dell’incompatibilità della tutela Unesco con la realizzazione del nuovo viadotto di collegamento tra Paderno e Calusco. Ora, con la candidatura ai Luoghi del Cuore Fai, la rete Occhio al Ponte intende accendere di nuovo i riflettori sul destino del San Michele, ricordando quanto abbia rappresentato e quanto rappresenti tutt’ora non solo dal punto di vista della mobilità locale ma anche della storia della valle dell’Adda.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.