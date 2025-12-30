Il Presepe Vivente torna a Onno: 8^ edizione dopo l’annullamento dello scorso anno per maltempo

L’evento è in programma domenica 4 gennaio 2026, dalle 14 alle 16.15

OLIVETO LARIO – Onno, frazione di Oliveto Lario, è pronta a riaccendere una delle sue tradizioni più sentite. Il Presepe Vivente del borgo lariano tornerà domenica 4 gennaio 2026 per l’ottava edizione, dopo l’annullamento dello scorso anno causato dal maltempo. Un appuntamento che, per il paese, va oltre l’evento: è un momento di riconoscimento collettivo, in cui la comunità si ritrova e si racconta attraverso scene, gesti e atmosfere che appartengono alla memoria condivisa.

Nonostante i lavori di ammodernamento della rete fognaria che interessano alcune vie storiche, l’iniziativa non ha perso slancio. Il percorso sarà necessariamente più raccolto, ma gli organizzatori assicurano che lo spirito del Presepe resterà intatto, grazie ad allestimenti curati con attenzione e passione. Nel tempo, infatti, il Presepe Vivente di Onno si è evoluto in un vero e proprio racconto a tappe, un teatro a cielo aperto in cui il borgo torna a essere villaggio d’altri tempi.

L’accesso consigliato per i visitatori è da Vicolo Pescatori, punto di partenza di un itinerario che accompagna il pubblico tra le scene dei mestieri tradizionali. Il percorso si snoda tra profumi di pane e legna, il suono ritmato della pialla del falegname, il lavoro del fabbro, le donne al telaio e i pastori in sosta. In questo contesto si inserisce anche la scena della Natività, pensata per coinvolgere i visitatori e far vivere l’emozione del racconto insieme ai figuranti.

La scelta della data non è casuale. Dopo le cancellazioni subite negli anni passati a causa delle condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’evento, rinunciando alla tradizionale collocazione del 6 gennaio. Una decisione adottata per aumentare le possibilità di svolgimento: qualora il maltempo dovesse rendere impossibile la manifestazione, il Presepe Vivente sarà rinviato a martedì 6 gennaio, offrendo comunque un’ulteriore occasione al pubblico.

La manifestazione aprirà alle 14:00 e sarà visitabile fino alle 16:15, con ingresso libero. Volontari saranno presenti lungo il tracciato per accompagnare e regolare i flussi dei visitatori. Alle 16:30 è prevista la benedizione dei bambini presso la chiesa del paese.

Gli organizzatori segnalano che il percorso si sviluppa lungo le vie storiche del borgo, alcune interessate dai lavori in corso, e prevede la presenza di scale e dislivelli. Per queste caratteristiche, il tracciato non è adatto a persone con difficoltà di mobilità.

Il presepe torna così ad animare Onno, frazione di Oliveto Lario, con un’edizione forse più contenuta nelle dimensioni, ma dichiaratamente intensa e fedele alla sua identità.

Per informazioni è disponibile l’indirizzo email presepeviventeonno@gmail.com.