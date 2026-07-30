Il punto sui lavori del Ponte di Brivio: in corso i rinforzi delle armature della prime due arcate

Nella giornata di ieri i sindaci di Brivio e Cisano hanno incontrato i vertici Anas e hanno effettuato un sopralluogo

Pronto il progetto preliminare dell’attraversamento ciclo pedonale, si attende il parere di Sovrintendenza e Parco Adda Nord

BRIVIO – Il Sindaco di Brivio Federico Airoldi, il Sindaco di Cisano Bergamasco Antonella Sesana e il responsabile dell’area tecnica del Comune di Brivio Marco Manzoni hanno incontrato i vertici regionali di Anas, l’ing. Matteo Castiglioni con l’ing. Marcello Buonamico e i suoi collaboratori, il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza ed il Vice Presidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli per fare il punto sui lavori del Ponte di Brivio e sulla progettazione del nuovo attraversamento ciclo pedonale. Ha fatto seguito anche un sopralluogo in cantiere.

“Anas e Impresa Collini stanno garantendo l’esecuzione delle opere strutturali nel rispetto del cronoprogramma, con alcune integrazioni atte a mitigare l’impatto acustico delle opere e il contenimento delle polveri nell’abito del cantiere con l’ausilio di cannoni abbattitori – ha riferito il sindaco di Brivio Airoldi -. Oltre a tutte le opere già eseguite, che hanno comportato l’ultimazione dei rinforzi strutturali e dei nuovi intonaci sui pendini delle prime due campate, sono in corso d’esecuzione i rinforzi delle armature della prime due arcate e si prevedono i getti in calcestruzzo entro i primi 10 giorni agosto“.

Il cantiere si fermerà dal 14 al 18 agosto nei giorni di Ferragosto e riprenderà il 19 senza altre interruzioni.

“Durante il sopralluogo ho concordato con Anas, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sul cantiere, di organizzare un open day a Settembre, per consentire alla cittadinanza la visita del cantiere ed ottenere informazioni e risposte alle domande e curiosità da parte dei tecnici addetti alla direzione lavori – ha aggiunto Airoldi -. Richiesta accolta di buon grado da parte dell’Ing. Castiglioni a dimostrazione dell’ottimo rapporto di collaborazione tra Enti”.

In relazione all’attraversamento ciclo pedonale la progettazione è a buon punto: “Il Progetto Preliminare, condiviso questa mattina, è pronto e quindi Anas con il benestare dei sindaci procederà alla fase successiva, ovvero alla valutazione congiunta di competenza della Soprintendenza e del Parco Adda Nord. Anas ha confermato che si farà carico di sostenere una parte dei costi per la realizzazione e lo stesso farà Regione Lombardia. Non appena la Soprintendenza e il Parco Adda Nord si esprimeranno sul progetto, dando modo di poter proseguire con la progettazione definitiva, presenteremo alla cittadinanza di Brivio e Cisano il nuovo attraversamento”.