Il valmadrerese Alessandro Sozzi pronto per una nuova avventura in bici in Cappadocia

Il giovane valmadrerese partirà questa notte per la Turchia dove affronterà un viaggio in bici in solitaria di 450 km

VALMADRERA – Dopo l’avventura estrema in Islanda, Alessandro Sozzi è pronto a rimettersi in sella. Il giovane originario di Valmadrera partirà il 25 aprile per una nuova sfida: 450 chilometri in bicicletta attraverso la suggestiva regione della Cappadocia, in Turchia. Come già accaduto nella sua precedente impresa, anche questo viaggio sarà in solitaria e senza alcun supporto esterno.

Una sfida tanto fisica quanto mentale: affrontare un simile percorso da solo, in territori spesso impervi e dal clima imprevedibile, è qualcosa che va ben oltre il semplice ciclismo: è un’autentica avventura.

L’obiettivo non è solo quello di portare a termine il tragitto, ma anche di vivere intensamente ogni chilometro, a contatto diretto con la natura e le meraviglie paesaggistiche della Turchia centrale. La Cappadocia, famosa per i suoi camini delle fate, le valli scavate nella roccia e le atmosfere surreali, sarà lo sfondo perfetto per questa nuova esplorazione.

Alessandro può contare sul supporto di alcuni sponsor tecnici d’eccezione: rh+, GIVI ed EthicSport, che credono nella forza del suo progetto e nei valori di determinazione, sostenibilità e avventura che porta con sé.



“Questa esperienza è un modo per mettermi alla prova, ma anche per raccontare che il mondo si può scoprire a un ritmo diverso, più umano. Il viaggio in solitaria è un ritorno all’essenziale”, racconta Alessandro alla vigilia della partenza. Il viaggio potrà essere seguito sui suoi canali social Instagram. In bocca al lupo!