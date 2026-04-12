“Il valore della memoria”: a Colico la mostra sulla Campagna di Russia degli Alpini

Un’esposizione dedicata ai valori delle “penne nere” tra storia e impegno civile

Dal 15 al 19 aprile presso l’Auditorium M. Ghisla

COLICO – Un’iniziativa dedicata alla memoria storica e ai valori degli Alpini prende forma a Colico con la mostra “La Campagna Italiana di Russia – Il valore della memoria”, allestita presso l’Auditorium M. Ghisla dal 15 al 19 aprile.

L’esposizione è promossa dalla Sezione ANA “Alto Lario” di Colico e si rivolge sia alla cittadinanza sia agli studenti degli istituti scolastici del territorio, con un percorso che ripercorre le principali fasi del drammatico evento bellico sul fronte orientale.

Il riferimento storico è la Battaglia di Nikolajewka del 1943, simbolo del sacrificio delle “penne nere” durante la Seconda guerra mondiale e celebrata nella “Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”. In quell’occasione, dopo duri combattimenti, gli Alpini riuscirono a rompere l’accerchiamento dell’Armata Rossa permettendo il rientro dei reparti in ritirata.

La mostra affronta le tappe principali della Campagna di Russia – dalla partenza al fronte, fino alla ritirata e alla prigionia – con un approfondimento anche sugli interventi di solidarietà della Protezione Civile. Un percorso che intende mettere in evidenza non solo la sofferenza della guerra, ma anche l’impegno dell’Associazione Nazionale Alpini nell’assistenza alle popolazioni colpite dalle emergenze.

“Un percorso che vuole evidenziare la sofferenza delle guerre e l’impegno concreto dell’Associazione Nazionale Alpini ad assistere e accogliere le popolazioni che soffrono” – sottolinea il Presidente della Sezione ANA “Alto Lario” dott. Stefano Foschini –“Valori, ereditati e consolidati, che si traducono nella frase ‘ricordare i morti aiutando i vivi’.

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00, e domenica 19 aprile dalle 9.00 alle 12.30. Nei giorni da mercoledì 15 a venerdì 17 aprile l’accesso sarà riservato alle scuole su prenotazione.