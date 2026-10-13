Illuminazione pubblica a Valmadrera, il Comune investe 30mila euro per potenziare la rete

Gli interventi hanno interessato Parè, via Resegone, via Rio Torto e altre zone del territorio comunale

L’obiettivo è mantenere l’illuminazione pubblica adeguata alle esigenze dei cittadini

VALMADRERA – Sono stati completati gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse zone del territorio comunale, con nuove installazioni e un attraversamento pedonale luminoso per migliorare la sicurezza stradale. Il valore complessivo dei lavori ammonta a circa 30.000 euro.

Gli interventi sono stati ultimati venerdì 9 ottobre e hanno interessato diverse aree, con l’obiettivo di estendere la copertura della rete di illuminazione e rispondere alle esigenze del territorio.

Nella frazione Parè è stata prevista l’illuminazione delle nuove pensiline degli autobus, mentre in via Resegone sono stati installati due nuovi punti luce. Altri tre punti luce, accompagnati dai relativi scavi, sono stati realizzati in via Rio Torto, nella zona di confine verso via del Maglio, per completare l’illuminazione del centro sportivo.

I lavori hanno riguardato anche via Mulini, dove è stato posizionato un palo con due punti luce per illuminare la rampa di accesso alla ex SS36 e l’ingresso dell’Antico Mulino. In frazione San Dionigi, nel parcheggio di via Cesare Battisti, sono stati installati due punti luce, con le opere di scavo necessarie. Un ulteriore punto luce è stato collocato in via Chiari, in corrispondenza della traversa d’ingresso al parco di via Casnedi.

Al potenziamento della rete si aggiunge la realizzazione di un attraversamento pedonale luminoso in via San Rocco, intervento finalizzato a migliorare la sicurezza per chi attraversa la strada.

L’Amministrazione comunale proseguirà nel monitoraggio della rete di illuminazione pubblica, completamente rinnovata nel biennio 2024-2025, per verificarne l’adeguatezza e continuare a rispondere alle necessità dei cittadini.