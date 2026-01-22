Imbersago, 32mila euro per il traghetto leonardesco grazie ai “Luoghi del Cuore” Fai

Il progetto presentato dal Comune e dalla Pro Loco di Imbersago è arrivato al primo posto in classifica

Il contributo servirà a realizzare un progetto digitale per la valorizzazione storica e culturale del traghetto leonardesco di Imbersago

IMBERSAGO – Grande risultato per il Traghetto di Leonardo da Vinci che si è aggiudicato un contributo di 32mila euro nell’ambito del concorso nazionale “I Luoghi del Cuore” promosso dal FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano. Il progetto, presentato dal Comune di Imbersago e dalla Pro Loco, è arrivato così al primo posto nella classifica dei 20 progetti finanziati dallo stesso Fai e dal gruppo Intesa San Paolo, su un totale di 115 partecipanti.

Il contributo ottenuto sarà destinato a un “progetto digitale per la valorizzazione

storica e culturale del traghetto leonardesco di Imbersago”, al quale hanno lavorato intensamente i due giovani consiglieri comunali Francesco Cagliani e Marta Massironi, insieme al sindaco Fabio Vergani e al presidente della Pro Loco Fabio Mapelli. Un traguardo – il primo posto in classifica – che è stato reso possibile anzitutto dalla mobilitazione popolare che lo scorso anno ha portato il traghetto a ottenere ben

31.490 voti nell’ambito del concorso FAI “I Luoghi del Cuore”, arrivando al settimo posto in ambito nazionale e classificandosi primo in Lombardia.

“Siamo felicissimi – dichiara il sindaco Fabio Vergani -. Questa vittoria sembra un piccolo miracolo ed è il risultato di un lungo e perseverante impegno messo da tante persone che insieme a me hanno creduto nel progetto, dedicando tempo ed energie al nostro territorio per far rinascere un bene unico al mondo, di inestimabile valore ingegneristico, storico e culturale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso a cuore questa prospettiva di rinascita, supportandoci in ogni modo: dai Comuni, alle associazioni, ai cittadini sottoscrittori, a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo al Traghetto e a quanti ci hanno seguito con attenzione. Un grazie particolare al FAI e alla Pro Loco di Imbersago per aver preso parte insieme noi a questa grande avventura”.

Il traghetto sul fiume Adda è tornato a navigare nell’agosto 2024, a seguito di un anno e mezzo di fermo dovuto all’assenza di un gestore, garantendo il collegamento del territorio di Imbersago con la sponda bergamasca nel Comune di Villa d’Adda, grazie alla gestione diretta provvisoria messa in campo grazie alla collaborazione fra il Comune di Imbersago e la Pro Loco: dapprima grazie all’impegno personale del Sindaco Fabio Vergani, che dopo aver conseguito l’abilitazione necessaria come barcaiolo, si è messo in gioco guidando il natante durante i fine settimana per quasi un anno, garantendo così il servizio; successivamente, grazie all’impegno della Pro Loco, che ha curato la formazione e abilitazione di una decina di barcaioli volontari, che ora si alternano nel servizio, arricchitosi nel frattempo di attività socio-culturali e turistiche di pregio.

È grazie a questi volontari se oggi si può offrire un servizio turistico unico nel suo genere: non solo un turismo locale, ma internazionale, testimoniato dall’importanza che l’alzaia del fiume Adda ha negli itinerari ciclo-pedonali che partono da varie zone d’Europa e che si dirigono su tutto il territorio italiano. Tra questi, il più battuto è quello da Amsterdam a Roma, che porta tantissimi appassionati olandesi a scendere verso la penisola e utilizzare il traghetto per poi dirigersi verso la Capitale.

“Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, dopo i tanti sacrifici di questo anno e mezzo – commenta Fabio Mapelli, Presidente della Pro Loco -. L’obiettivo è sempre stato quello di garantire un servizio turistico e culturale sia agli appassionati locali, ma anche e soprattutto ai turisti. Per questa ragione, in questo anno e mezzo, abbiamo deciso di investire le nostre risorse per formare nuovi barcaioli, di età diverse, che possano proseguire con la gestione del natante e delle attività culturali ad esso correlate”.

Entusiasti anche i due giovani consiglieri, Marta Massironi e Francesco Cagliani, che sottolineano come il risultato sia il frutto di un impegno corale: “Il progetto nasce anzitutto dall’amore che abbiamo per il nostro territorio, nel quale siamo cresciuti e per il quale ci impegniamo attivamente sia come Consiglieri comunali che come volontari Pro Loco da tanti anni. Questa vittoria è il risultato di una collaborazione sinergica e

armonica tra tante persone che ci hanno supportato in questo anno e mezzo: la Pro Loco, l’Ecomuseo Adda di Leonardo, il Parco Adda Nord, il FAI, le realtà associative locali, i cittadini, i Comuni e le scuole che hanno supportato la nostra candidatura raccogliendo migliaia di firme in pochi mesi. A nome nostro e dell’Amministrazione comunale vogliamo ringraziare tutti, perché solo insieme si possono fare grandi cose. Un ringraziamento speciale al Fai, in particolare ad Andrea Rurale, Marianna Monguzzi, Tiziana Bosia e

Marcella Mattavelli, per aver creduto da subito in questa piccola nostra realtà. Un sentito grazie a Cristian Bonomi e Annalisa Ferraro, per averci aiutato a scrivere il progetto che ha poi ottenuto il finanziamento. Il progetto vincitore del bando prevede tra l’altro la realizzazione di un videoracconto animato in lingua italiana e inglese che racconterà la storia del Traghetto di Imbersago, incrociando gli studi ingegneristici, storico-culturali e paesaggistici che caratterizzano questo bene unico al mondo. Inoltre, grazie all’impegno della Pro Loco e alla progettualità del Comune, si sta pensando anche di ristrutturare la casetta del traghettatore a adiacente al Traghetto”.

Clicca qui per vedere i vincitori del bando FAI “I Luoghi del Cuore 2025”: https://fondoambiente.it/il-

fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/progetto/vincitori-bando-2025/