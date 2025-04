Imbersago, borse di studio: premiati sei studenti

La cerimonia di premiazione si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, in Municipio

Cinque borse di studio sono state attribuite ad alunni delle medie mentre una è stata assegnata a una studentessa delle superiori

IMBERSAGO – Sei studenti sono stati premiati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, con le borse di studio.

La cerimonia, breve e partecipata, si è tenuta in sala consiliare alla presenza del sindaco Fabio Vergani e dell’assessora all’Istruzione Elena Codara.

E’ stata proprio quest’ultima a congratularsi con gli studenti imbersaghesi per gli ottimi risultati raggiunti al termine dello scorso anno scolastico. “Vi rivolgo i miei più sinceri complimenti per l’impegno profuso ngli studi. Voglio estendere le congratulazioni anche alle persone che vi sono vicine nel percorso scolastico e di vita, supportandovi giorno per giorno”.

Anche il sindaco si è unito agli elogi, evidenziando l’importanza dell’impegno e della determinazione nell’affrontare il percorso scolastico.

Le borse di studio sono state consegnate a Camilla Anghilieri, Eleonora Bini, Alessandro Casati, Leonardo Paglione e Giulia Riva (studentessa quest’ultima delle superiori). Assente alla cerimonia Martina Bonfanti, a cui verrà consegnato il riconoscimento in un secondo momento.

GALLERIA FOTOGRAFICA