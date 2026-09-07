Imbersago. Settembre di fede e preghiera al Santuario della Madonna del Bosco

L’arrivo della reliquia di San Giovanni Bosco è previsto per domenica 13 settembre alle ore 15:45
In programma quattro serate di incontri e percorsi di ascolto dal 15 al 18 settembre
IMBERSAGO – Un settembre particolarmente intenso e ricco di proposte spirituali attende il Santuario della Madonna del Bosco, che si prepara ad accogliere due importanti appuntamenti di fede e di preghiera.
Il primo sarà in programma domenica 13 settembre, quando il Santuario avrà la gioia di accogliere la Reliquia di San Giovanni Bosco. L’appuntamento è per le ore 15:45, presso la Cappella delle Confessioni, dove avrà luogo il momento dell’accoglienza della preziosa reliquia del santo piemontese. A seguire, alle ore 16:00, sarà celebrata la Santa Messa solenne, nel ricordo e nella memoria di San Giovanni Bosco.
Un momento di particolare significato per il Santuario e per tutti coloro che vorranno partecipare. Don Bosco, sacerdote, educatore e fondatore della famiglia salesiana, continua ancora oggi a parlare alla Chiesa attraverso la sua testimonianza di fede e attraverso il suo grande amore per i giovani. La presenza della sua reliquia sarà dunque un’occasione per affidarsi alla sua intercessione e per riscoprire una santità vissuta nella concretezza della vita quotidiana, nell’educazione e nella cura delle persone.
Ma il cammino di preghiera non si fermerà alla giornata di domenica. Da martedì 15 a venerdì 18 settembre, infatti, il Santuario proporrà gli Esercizi Spirituali Serali, un appuntamento ormai tradizionale e rivolto a quanti desiderano concedersi uno spazio di silenzio, di ascolto e di incontro con il Signore.
Le serate si svolgeranno ogni giorno dalle ore 20:45 alle 22:00. Gli Esercizi Spirituali rappresentano una proposta preziosa per tutti i battezzati: un tempo per fermarsi nel ritmo spesso frenetico delle giornate, per alimentare la fede, la carità e la speranza.
Due appuntamenti diversi, ma profondamente uniti da un unico desiderio: offrire a ciascuno la possibilità di vivere un tempo autentico di fede e di rinnovamento spirituale. L’invito del Santuario della Madonna del Bosco è rivolto a tutti.
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