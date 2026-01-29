In auto senza cinture e senza seggiolino: boom di multe nel 2025 a Casatenovo

E’ quanto emerge dal bilancio della Polizia locale per il 2025

Calano del 6% le multe totali ma sono schizzate quasi del 70% quelle per il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza (cinture e seggiolini per bambini)

CASATENOVO – Una flessione del 6% del dato complessivo delle multe elevate a cui fa da contraltare un aumento deciso, pari a quasi il 70% di quelle irrogate per il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, ovvero le cinture e i seggiolini per bambini. Sono i dati più significativi contenuti nel bilancio della Polizia locale stilato del neo comandante Paolo Redaelli, da qualche mese subentrato al suo predecessore Matteo Tocchetto, “arruolato” all’agenzia delle entrate.

Nei dodici mesi appena conclusi le multe elevate dagli agenti della Polizia locale di Casatenovo sono state complessivamente 1.167 con un decremento di

circa il 6% rispetto al 2024, a fronte di un incremento delle ore destinate all’attività di controllo stradale del 6% rispetto allo stesso anno.

Rispetto al 2024 sono in diminuzione i veicoli sorpresi a circolare senza assicurazione obbligatoria e senza revisione: nel 2025 sono state infatti elevate 70 sanzioni ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada (copertura assicurativa), rispetto alle 79 dell’anno precedente. Un lieve segno meno che evidenzia comunque la necessità, come ribadito dallo stesso comandante e dagli assessori Lorenzo Citterio e Dario Brambilla, “di mantenere alta l’attenzione su questo fenomeno per garantire la sicurezza stradale e la tutela di tutti gli utenti”. Ben 584 sono state poi le sanzioni per veicoli in circolazione privi della revisione obbligatoria.

Per ciò che concerne invece le violazioni in materia di gestione dei rifiuti, nel 2025 si è registrato un leggero aumento delle sanzioni amministrative, pari a 22, a fronte delle 21 del 2024, ma un notevole aumento delle notizie di reato in materia ambientale (connesso anche alle recenti modifiche apportate al Decreto Legislativo n.152/2006) ovvero 8, contro nessuna del 2024.

In controtendenza rispetto agli anni precedenti è poi emerso un aumento considerevole di quasi il 70% delle sanzioni elevate per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, quali i seggiolini per il trasporto dei bambini.

Dal Comune precisano: “Durante i posti di controllo sulle strade è emerso che le norme del Codice della Strada non sono sempre conosciute nel modo corretto; il dato allarmante è che, in molti casi, il seggiolino manchi, non sia adatto al bambino trasportato (per peso e/o altezza) o non sia correttamente installato. I dispositivi di sicurezza, com’è noto, non modificano il numero degli incidenti, ma ne riducono sostanzialmente la gravità”.

Da qui gli obiettivi del 2026 con l’intenzione di affiancare l’attività di controllo ai percorsi di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia, alla primaria fino alla secondaria. “Proseguirà anche nel 2026 l’impegno della Polizia Locale di Casatenovo per migliorare ulteriormente i risultati ottenuti, sensibilizzare la comunità sui temi fondamentali della sicurezza stradale e della tutela ambientale e garantire la sicurezza e la qualità della vita per tutti i cittadini”.