In giro per Colico facendo una ‘Biciclettata in compagnia’

Una domenica alla scoperta delle bellezze colichesi in bicicletta, seguendo quattro nuovi percorsi

All’evento, organizzato dalla Pro Loco domenica 30 aprile, presenti anche Emanuela Viola e Gianni Bugno

COLICO – Far scoprire le bellezze del colichese in bicicletta, attraverso percorsi dedicati a tutti, sia a famiglie con bambini che ai portatori di disabilità, ponendo l’attenzione sul turismo slow e sulla sostenibilità ambientale. Questo si propone l’evento ‘Biciclettata in compagnia’ in programma a Colico nella giornata di domenica 30 aprile.

Nato dalla volontà di Pro Loco Colico, Amministrazione comunale e Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D’Esino e Riviera e realizzato con il sostegno di Regione Lombardia, Unione Europea fondo europeo di sviluppo regionale e Por Fesr 2014-2020 innovazione e competitività, prevede una giornata in bicicletta partendo dal Parco Cariboni, in cui ci sarà un vero e proprio ‘battesimo di fuoco’ per quattro percorsi tracciati dall’ente turistico colichese a vantaggio di appassionati della bicicletta, famiglie, amici, e di tutti coloro che vogliano vivere una giornata diversa all’aria aperta, con il fine di conoscere il magnifico territorio nel quale è incastonata Colico.

Ricco il programma della giornata, illustrato dall’assessore al Turismo e Commercio Daniele Bonetti: “Il ritrovo è alle 10 presso il parco Paride Cariboni. Si potrà pedalare sia alla mattina (dalle 10 alle 12), sia al pomeriggio (dalle 14 alle 16.30). I quattro percorsi tracciati hanno livelli di difficoltà diversi in modo che chiunque possa partecipare. Nel mezzo, tra le 12 e le 14, ci sarà la possibilità di pranzare, con un menu da leccarsi le dita, al coperto nella struttura del PalaLegnone, per il quale è gradita la prenotazione. Sarà allestita anche un’area dedicata ai più piccoli con mini-circuiti e prove di abilità”.

Per chi non è di Colico ma vuol partecipare a questa iniziativa imperdibile ci sarà la possibilità di noleggio bici e e-bike in loco presso gli stand che saranno allestiti direttamente al parco.

“Sarà un evento all’insegna delle due ruote e dell’inclusività – afferma l’assessore -. Presente all’evento anche ‘Dappertutto’, un’associazione composta da tecnici professionisti volontari con lo scopo di offrire un concreto aiuto ai portatori di disabilità e alle loro famiglie”.

Durante la giornata non mancheranno ospiti di tutto rispetto: “Sarà con noi – rivela il presidente della Pro Loco Colico Tullio Cristini – Gianni Bugno, che riuscì a competere ai massimi livelli sia nelle classiche sia nelle grandi corse a tappe durante la sua carriera da professionista, tra il 1985 e il 1998, conquistando il titolo di campione del mondo su strada per due anni consecutivi, tra il 1991 e 1992. E anche Emanuela Vola, campionessa italiana di ciclismo amatoriale categoria W1 e vincitrice nel 2022 del titolo di campionessa regionale assoluta a tappe e del trofeo dello scalatore. Siamo onorati di averli con noi: Bugno è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati per le sue imprese e le sue gesta sui pedali ed Emanuela, colichese DOC, si sta affermando nelle gare ciclistiche dimostrando sempre un grande impegno e un grande cuore”, afferma il presidente”.

Ecco i percorsi disponibili nella giornata di domenica:

Percorso verde (difficile) : un percorso impegnativo che affrontando strade sterrate e sentieri porterà al di sopra dei paesi passando per la Torre di Fontanedo e la chiesa di San Rocco, per poi scendere alla Baia di Piona. Consigliato a ciclisti esperti con ottimo allenamento e tecnica di guida, in possesso di MTB preferibilmente a pedalata assistita, vista la forte pendenza dei tratti in salita. ( 20 km per 600 m di dislivello );

: un percorso impegnativo che affrontando strade sterrate e sentieri porterà al di sopra dei paesi passando per la Torre di Fontanedo e la chiesa di San Rocco, per poi scendere alla Baia di Piona. Consigliato a ciclisti esperti con ottimo allenamento e tecnica di guida, in possesso di MTB preferibilmente a pedalata assistita, vista la forte pendenza dei tratti in salita. ( ); Percorso blu (medio) : un percorso poco impegnativo che, salendo su strade asfaltate e poco trafficate, guiderà nella zona alta delle frazioni, dalla quale si potrà godere della stupenda vista del lago sulla Baia di Colico e Piona e delle fortificazioni dei Forti Montecchio e Fuentes. Adatto, viste le pendenze e salite moderate, a chi abbia una minima base di allenamento e con qualsiasi bicicletta. ( 12 km per 300 m di dislivello );

: un percorso poco impegnativo che, salendo su strade asfaltate e poco trafficate, guiderà nella zona alta delle frazioni, dalla quale si potrà godere della stupenda vista del lago sulla Baia di Colico e Piona e delle fortificazioni dei Forti Montecchio e Fuentes. Adatto, viste le pendenze e salite moderate, a chi abbia una minima base di allenamento e con qualsiasi bicicletta. ( ); Percorso rosso e percorso fucsia (facili) : due percorsi semplici e pianeggianti che, attraverso la pista ciclabile, faranno immergere nell’atmosfera rilassante del lago e del fiume. Adatti a tutta la famiglia. (2 percorsi da 6 km per 0 m di dislivello).

Tutte le info su: https://visitcolico.it/eventi/biciclettata-in-compagnia/. Per maggiori informazioni e per la prenotazione in anticipo, è possibile contattare l’Infopoint di Colico al numero +39 034190930, mandando una mail a info@visitcolico.it o sul sito www.visitcolico.it..

VIDEOMESSAGGIO DI BUGNO