“In viaggio con Pamela”: in 106 alla pizzata solidale del Fondo

La tradizionale cena benefica con familiari, amici, istituzioni e delegazioni gemellate

Annunciata la premiazione della quinta edizione del concorso: sarà il prossimo 22 novembre

VALMADRERA – Una serata di memoria, solidarietà e comunità quella andata in scena venerdì presso la consueta pizzata del Fondo “In viaggio con Pamela”. Centosei i partecipanti che hanno risposto all’invito del Comitato promotore, trasformando la cena in un momento di ricordo e raccolta fondi per sostenere le iniziative del Fondo.

Il presidente Alberto Giacomin ha aperto la serata con un intervento accompagnato da una proiezione, ripercorrendo lo spirito del progetto e ricordando i vincitori delle precedenti edizioni del concorso “In viaggio con Pamela: Crederci sempre! Arrendersi? Mai!”, giunto quest’anno alla quinta edizione.

Giacomin ha quindi ringraziato tutti i presenti, prima di lasciare la parola a Luisella, mamma di Pamela, che con commozione ha ringraziato i partecipanti per la vicinanza e il sostegno.

Alla serata hanno preso parte anche il sindaco di Valmadrera, Cesare Colombo, insieme a membri della Giunta e del Direttivo di Progetto Valmadrera. Colombo ha ricordato l’impegno civico di Pamela come consigliere comunale, quindi ha presentato Jutta, vicesindaco di Weissenhorn, città tedesca gemellata con Valmadrera, e Tanja, entrambe presenti come rappresentanti del Comitato Gemellaggi.

Le due delegate hanno espresso gratitudine per l’invito, sottolineando il forte legame con la comunità valmadrerese e annunciando la loro partecipazione al ricco programma di eventi del fine settimana insieme alle delegazioni delle altre città gemellate: Châteauneuf-les-Martigues e Buckingham.

In chiusura è stata ribadita l’importanza del Fondo come prosecuzione degli ideali in cui Pamela credeva, annunciando la data della premiazione di questa edizione del concorso: sabato 22 novembre 2025.