Incendi boschivi, Comunità Montana: “La prevenzione si fa tutto l’anno grazie a volontari e allevatori”

Con il caldo estremo e la siccità cresce il rischio incendi anche in Lombardia

La Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino richiama l’importanza della prevenzione

LECCO – Le temperature eccezionalmente elevate e la siccità delle ultime settimane stanno riportando alta l’attenzione sul rischio di incendi boschivi anche in Lombardia, una regione che aveva concluso la stagione ad alto rischio soltanto lo scorso 16 aprile. Un fenomeno sempre più frequente, favorito dagli effetti del cambiamento climatico, che interessa vaste aree del territorio alpino.

Di fronte ai numerosi roghi che stanno colpendo diverse parti del mondo, con conseguenze pesanti sull’ambiente, sulla qualità dell’aria e sull’impiego delle risorse per le emergenze, torna spesso una critica ricorrente: la prevenzione sarebbe insufficiente.

Una lettura che la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino invita però a ridimensionare.

“Non è del tutto vero – osserva Giovanni Bruno Bussola, assessore della Comunità Montana –. Proprio in questi giorni i volontari dell’antincendio boschivo della Comunità Montana stanno effettuando sulla Grigna interventi di pulizia di alcuni percorsi, opere che rappresentano un’importante azione di prevenzione degli incendi e, allo stesso tempo, migliorano la fruibilità del territorio”.

Un’attività spesso poco visibile ma fondamentale per ridurre il rischio e mantenere in sicurezza l’ambiente montano.

Sullo stesso tema interviene anche il presidente della Comunità Montana, Antonio Rusconi, che richiama il valore culturale della cura del territorio.

“Il lavoro dei volontari trasmette un messaggio semplice ma prezioso: il territorio non ci appartiene, siamo solo ospiti; se ce ne prendiamo cura, allora siamo noi ad appartenere al territorio”.

Accanto ai volontari, la Comunità Montana evidenzia anche il ruolo svolto dagli allevatori stanziali e dai pastori con le greggi transumanti. Il pascolo contribuisce infatti a mantenere puliti prati e alpeggi, limitando l’accumulo di vegetazione secca che può alimentare gli incendi.

Un contributo importante che interessa non solo gli alpeggi delle Grigne, ma anche aree molto frequentate come i Piani Resinelli, il Resegone e le numerose dorsali del territorio lecchese.

“Riconosciamo all’operato dei volontari e degli allevatori una funzione fondamentale nella prevenzione degli incendi boschivi – conclude Rusconi –. A loro va il nostro ringraziamento, insieme al pieno impegno istituzionale nel sostenere questo lavoro indispensabile per la tutela del territorio”.