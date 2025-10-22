“Incontri di Carta” a Galbiate: evento WWF Lecco per lo scambio di libri e la sostenibilità

L’iniziativa invita a scambiare libri usati per promuovere il riuso e la tutela dell’ambiente

Appuntamento sabato 25 ottobre a Villa Bertarelli a Galbiate

GALBIATE – Libri che passano di mano in mano, storie che trovano nuovi lettori e un gesto concreto per l’ambiente. È questa la filosofia di “Incontri di Carta”, l’evento di scambio libri gratuito che si terrà sabato 25 ottobre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, nella splendida cornice di Villa Bertarelli a Galbiate.

L’iniziativa, promossa da WWF Lecco in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il patrocinio del Comune di Galbiate, invita tutti gli amanti della lettura a partecipare a un pomeriggio dedicato alla lettura, alla sostenibilità e alla condivisione. I partecipanti potranno portare fino a cinque libri usati, purchè in buona condizioni, e scambiarli con altri volumi, trovando così nuove letture senza alcun costo.

L’obiettivo è duplice: da un lato, si vuole incentivare la lettura e la circolazione del sapere; dall’altro, si lancia un forte messaggio ecologico, promuovendo la pratica del riuso e contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti. Un libro scambiato è un libro salvato dal macero e un albero in più che non dovrà essere abbattuto.

“Siamo entusiasti di promuovere Incontri di Carta“- dichiarano gli organizzatori del WWF Lecco – “È un’iniziativa che sposa perfettamente la nostra missione: la tutela dell’ambiente attraverso pratiche sostenibili. Dare una seconda vita ai libri che altrimenti resterebbero a prendere polvere in soffitta o, peggio, finirebbero al macero, è un gesto semplice ma potente. Significa ridurre i rifiuti, promuovere il riuso e, allo stesso tempo, diffondere cultura e conoscenza. È la dimostrazione che la sostenibilità può essere un’occasione di incontro e arricchimento per tutta la comunità”.

L’evento è aperto a tutti: un’occasione per liberare spazio in casa, scoprire nuovi autori e contribuire a un gesto ecologico e solidale.

Per conoscere il regolamento completo e i dettagli dell’iniziativa è possibile consultare il sito ufficiale del WWF Lecco all’indirizzo: https://wwf.lecco.it/libri25.html.