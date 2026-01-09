Ingegneria della Produzione Industriale, presentazione online dal Polo di Lecco del Politecnico

Venerdì 30 gennaio il Polo di Lecco presenta il corso triennale IPI

L’iniziativa illustrerà il percorso formativo, le prospettive professionali e le testimonianze di chi oggi lavora nel settore

LECCO – Il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano organizza venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:00, un incontro di orientamento online dedicato al corso di laurea triennale in Ingegneria della Produzione Industriale (IPI).

Il corso IPI ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di progettare, gestire e migliorare i processi produttivi industriali, con particolare attenzione all’innovazione, all’ottimizzazione dei processi e all’efficienza dei sistemi produttivi. Un percorso pensato per rispondere concretamente alle esigenze di un mercato del lavoro in rapida evoluzione e orientato all’industria del futuro.

All’incontro interverrà il Prof. Diego Scaccabarozzi, coordinatore del corso, che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche del corso, il percorso formativo e le opportunità offerte agli studenti, con un focus sui principali sbocchi professionali. L’evento prevede anche testimonianze dirette di ex studenti oggi inseriti con successo nel mondo del lavoro e della ricerca: Valerio Pirovano, Plant Production Manager presso M.S. Ambrogio S.p.A., Francesca Fumagalli, Process Improvement Engineer in Omet S.r.l., e Andrea Appiani, ricercatore al MetroSpace Lab del Polo di Lecco.

L’iniziativa è rivolta principalmente agli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado, ma anche a docenti e famiglie interessate a conoscere un percorso di studi innovativo e fortemente legato al mondo dell’industria.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi tramite il seguente link: https://forms.office.com/e/D8YrBHL6J0