Inizio anno scolastico, il saluto dell’amministrazione comunale a studenti e docenti

Il sindaco Filippo Boscagli e l’assessore all’istruzione Angela Fortino hanno fatto visita a diversi istituti scolastici della città

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 il Comune di Lecco ha rinnovato l’iniziativa “LaMiAgenda”

LECCO – Lunedì 14 settembre le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio lecchese sono tornati sui banchi per l’inizio del nuovo anno scolastico.

In occasione della ripresa delle lezioni, il sindaco Filippo Boscagli e l’assessore all’istruzione Angela Fortino hanno fatto visita a diversi istituti scolastici della città, portando il saluto dell’Amministrazione comunale e rivolgendo a studentesse, studenti, insegnanti e personale scolastico l’augurio per un buon anno scolastico.

Un messaggio di augurio da parte dell’Amministrazione è stato inoltre rivolto alle famiglie e a tutto il personale scolastico attraverso una lettera trasmessa alle scuole e diffusa nei registri elettronici degli istituti.

Nel messaggio di auguri per l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore all’Istruzione, Famiglia ed Educazione Angela Fortino sottolineano il valore della scuola come luogo di apprendimento, crescita, confronto e formazione alla cittadinanza. A fare da filo conduttore sono le parole di Alessandro Manzoni: «Si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene: e così si finirebbe anche a star meglio.» Un invito a riscoprire il valore dell’impegno e della responsabilità nel percorso scolastico. L’Amministrazione comunale conferma inoltre la volontà di collaborare con scuole, famiglie e territorio, sostenendo i progetti educativi e le esigenze della comunità scolastica. Un ringraziamento viene rivolto a dirigenti, docenti e personale scolastico per il lavoro quotidiano e alle famiglie per il loro ruolo educativo. Ai bambini e ai ragazzi l’augurio di affrontare il nuovo anno con curiosità, entusiasmo e fiducia.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 il Comune di Lecco ha rinnovato l’iniziativa “LaMiAgenda”, il diario scolastico distribuito gratuitamente alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie statali del territorio.

Giunto alla quinta edizione, il progetto è promosso e curato dal Comune di Lecco in collaborazione con la storica casa editrice I Quindici e con gli istituti comprensivi del territorio, che hanno contribuito alla personalizzazione di alcune pagine del diario.

L’edizione di quest’anno, realizzata grazie al contributo del Comune di Lecco e di alcuni sponsor, accompagna ragazze e ragazzi in un viaggio alla scoperta del variegato mondo delle parole: dalle parole delle istituzioni a quelle legate a Manzoni, fino alle espressioni del dialetto lecchese e ai diversi linguaggi e universi attraverso cui le parole prendono forma, dalla poesia al cinema, dal teatro alla canzone.

Attraverso approfondimenti, giochi e curiosità il diario diventa uno strumento per conoscere, imparare e divertirsi, ma anche per riscoprire le proprie radici linguistiche e culturali.

Ad introdurre i contenuti, la prefazione del sindaco Filippo Boscagli, mentre le pagine dedicate al dialetto lecchese sono state realizzate con il contributo di Irene Riva e Gianfranco Scotti dell’associazione i25 Lettori.