Intelligenza artificiale e nuove imprese, a Lecco due appuntamenti per i giovani

Il 17 novembre un aperitivo dedicato al rapporto tra IA e orientamento

Il 23 un workshop per trasformare un’idea in attività

LECCO – Come orientarsi in un mondo del lavoro in continua trasformazione? E come utilizzare l’intelligenza artificiale senza delegarle le proprie decisioni? Sono alcune delle domande al centro di “Fuori Salone – Il futuro non va in automatico”, l’iniziativa promossa dall’Informagiovani del Comune di Lecco e da Officina Badoni, con due appuntamenti gratuiti in programma il 17 e il 23 novembre.

Il progetto si rivolge soprattutto alle nuove generazioni, ma coinvolge anche famiglie, insegnanti ed educatori, proponendo occasioni di confronto sull’intelligenza artificiale, sull’orientamento e sulle opportunità dell’autoimprenditorialità.

“In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale, le nuove tecnologie e i cambiamenti del mondo del lavoro stanno trasformando profondamente il modo in cui i ragazzi immaginano il proprio futuro, riteniamo fondamentale offrire occasioni di confronto, approfondimento e orientamento”, spiega Lorella Cesana, assessore ai Giovani del Comune di Lecco. L’obiettivo, aggiunge, è invitare i giovani a essere protagonisti delle proprie scelte, sviluppando spirito critico, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

Il primo appuntamento, “Tra algoritmi e scelte: chi guida il futuro?”, si terrà martedì 17 novembre alle 19.30 al bar Offi Coffee di Officina Badoni. La formula sarà quella di un aperitivo chiacchierato dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, giovani e orientamento.

L’incontro partirà da una questione sempre più attuale: oggi è possibile chiedere a un sistema di intelligenza artificiale suggerimenti su percorsi di studio, professioni e opportunità, ma come distinguere un consiglio valido da una risposta poco affidabile? E come sfruttare questi strumenti senza affidare loro le proprie scelte? A confrontarsi saranno Claudio Sponchioni, Ceo di Jobiri ed esperto di intelligenza artificiale applicata all’orientamento, e Andrea Sangalli, pedagogista e direttore di Cfp Consolida, che affronteranno il tema rispettivamente dalla prospettiva tecnologica ed educativa. L’iniziativa è aperta a giovani, genitori, insegnanti, educatori, operatori dei servizi e a tutte le persone interessate.

Il secondo incontro, “Hai un’idea? Mettila in gioco!”, è in programma lunedì 23 novembre alle 18 al Centro civico Sandro Pertini, sede dell’Informagiovani. Al centro ci sarà l’autoimprenditorialità, con un workshop realizzato con la partecipazione di alCubo per approfondire le competenze necessarie a trasformare un’intuizione in un progetto concreto e conoscere percorsi e strumenti disponibili per avviare una propria attività.

A guidare il workshop saranno Walter Algarotti e Giuseppe Longo del Punto Nuova Impresa della Camera di Commercio Como-Lecco.

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è gratuita ed è previsto un aperitivo offerto. È possibile iscriversi a un solo incontro oppure a tutti e due attraverso il modulo online.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social dell’Informagiovani, su Instagram e Facebook, oppure contattare il servizio al numero 347 1343292, anche via WhatsApp, o scrivere a informagiovani@comune.lecco.it.