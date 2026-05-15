Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione. A Varenna grande partecipazione per il 67° Convegno di Studi Amministrativi

A Villa Monastero confronto tra istituzioni, magistrati ed esperti sul ruolo dell’IA nei servizi pubblici e nelle amministrazioni

Tra i temi affrontati giustizia digitale, formazione, innovazione amministrativa e gestione dei servizi pubblici ai cittadini

VARENNA – L’intelligenza artificiale entra sempre più nel dibattito sulla pubblica amministrazione e il confronto passa anche da Villa Monastero, dove ieri, giovedì 14 maggio, si è svolto il 67° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna promosso dalla Provincia di Lecco insieme alle Province di Como e Sondrio, in collaborazione con Regione Lombardia.

“Le amministrazioni pubbliche nell’era dell’intelligenza artificiale” è stato il tema scelto per l’edizione 2026 del convegno, che ha richiamato amministratori, esperti, rappresentanti istituzionali e accademici per una giornata di confronto dedicata alle opportunità e alle criticità legate all’utilizzo dell’IA nei servizi pubblici.

Ad aprire i lavori, introdotti dal consigliere della Corte dei conti Amedeo Bianchi e moderati dal giornalista de Il Sole 24 Ore Gianni Trovati, sono stati i saluti istituzionali della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, del presidente della Provincia di Como Fiorenzo Bongiasca e del presidente dell’Unione Province Lombarde Luca Santambrogio.

Nel corso della mattinata sono intervenuti da remoto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione Alessio Butti, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il presidente della rivista della Corte dei conti Vito Tenore.

Al centro degli interventi il rapporto tra intelligenza artificiale, amministrazioni pubbliche e servizi ai cittadini, affrontato da prospettive differenti: dalla geopolitica digitale alla giustizia, dalla formazione all’innovazione nei sistemi pubblici.

Tra i relatori Paolo Benanti, che ha affrontato il tema delle potenzialità e delle sfide dell’intelligenza artificiale nella società civile, il direttore generale AgID Mario Nobile, intervenuto sulle linee guida per l’adozione delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, e il direttore generale Inps Valeria Vittimberga, che ha parlato del rapporto tra innovazione e responsabilità sociale.

Spazio anche agli interventi di Marco Alberti, Antonella Lariccia, Gianluca Sgueo, Barbara Marchetti, Giovanni Anastasi e Marco Burburan.

Nel corso della giornata Gianni Trovati ha inoltre letto l’intervento del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, assente per il Consiglio dei Ministri straordinario convocato a Roma.

Le conclusioni sono state affidate alla giornalista Rai Barbara Carfagna.

“Il Convegno di oggi ha rappresentato una importante occasione di riflessione sulle opportunità e sulle criticità connesse all’impiego dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione”, ha commentato Alessandra Hofmann. “La giornata è stata davvero molto interessante, grazie alla qualità elevata dei relatori, che sono entrati nel merito di un tema molto delicato e attuale”.