Introbio festeggia il Patrono Sant’Antonio abate con la benedizione degli animali

Dopo la messa si è svolta la benedizione degli animali

INTROBIO – La comunità di Introbio festeggia oggi – sabato 17 gennaio – il Patrono Sant’Antonio abate.

Il concerto di campane suonate a corda alle 10.00 ha aperto il programma organizzato dalla Parrocchia per la ricorrenza, a cui è seguita la Messa Solenne e la canonica benedizione degli animali sul sagrato.

Nel pomeriggio, invece, è stato dato spazio alla festa con i giochi in oratorio e la merenda per tutti.

Alle 21, presso la Sala Teatro dell’Oratorio è previsto il concerto Music & Friends – La notte degli Oscar”.