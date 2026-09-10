Iperal celebra 40 anni: in palio 1,5 milioni di euro in gift card

Dal 16 settembre al 13 ottobre, i clienti CartAmica potranno ricevere una cartolina ogni 30 euro di spesa

Per i possessori di CartAmica Oro le cartoline raddoppiano, mentre gli utenti dell’App Iperal riceveranno ulteriori possibilità di vincita

LECCO – Iperal festeggia i suoi 40 anni di attività con un grande concorso dedicato ai clienti. Si chiama “Gratta… per vincere la spesa di un anno!” l’iniziativa che mette in palio complessivamente 1.500.000 euro in gift card e 124.000 premi, distribuiti nei supermercati della rete.

Il concorso sarà attivo in tutti i punti vendita Iperal dal 16 settembre al 13 ottobre. La partecipazione è riservata ai clienti in possesso di CartAmica, CartAmica Oro e agli utenti dell’App Iperal.

Per partecipare è sufficiente effettuare almeno 30 euro di spesa utilizzando CartAmica. In questo caso, direttamente in cassa verrà consegnata una cartolina da grattare per scoprire immediatamente l’eventuale vincita. Per i possessori di CartAmica Oro, invece, le possibilità raddoppiano: con 30 euro di spesa saranno infatti consegnate due cartoline.

Il montepremi comprende gift card del valore di 5, 10, 20, 50 e 100 euro, oltre a 10 “Spese per un anno”, ciascuna del valore di 6.100 euro.

Un’ulteriore possibilità di ottenere cartoline arriva grazie alla collaborazione con numerose aziende dell’industria di marca. Acquistando almeno 3 prodotti sponsor, infatti, sarà possibile ricevere cartoline aggiuntive anche senza raggiungere la soglia dei 30 euro di spesa.

I prodotti aderenti saranno riconoscibili attraverso l’apposita comunicazione presente a scaffale e saranno disponibili anche sul volantino digitale di Iperal.

Per chi utilizza l’App Iperal è previsto inoltre un ulteriore vantaggio. Gli utenti registrati riceveranno sull’applicazione altrettante cartoline in formato digitale, aumentando così le possibilità di partecipare al concorso e di vincere uno dei premi in palio.

Il regolamento e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale di Iperal.

Il concorso accompagna il traguardo dei 40 anni dell’insegna, la cui storia è iniziata nel 1986. Un anniversario che l’azienda ha scelto di celebrare coinvolgendo direttamente i propri clienti e trasformando la ricorrenza in un’occasione di festa.