ITS Meccatronica: Open day all’IIS P.A. Fiocchi di Lecco

Si terrà nella mattinata di 25 maggio la presentazione del corso di alta formazione tecnica

Interventi dei rappresentanti della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, di Confindustria Lecco e Sondrio e della Fondazione A. Badoni

LECCO – il Corso ITS in Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccatronici industriali – Sede di Lecco, si avvia verso la terza edizione, prevista per l’annualità formativa 2019-2020.

Mentre gli allievi della prima edizione stanno per completare il percorso biennale, progettato a partire dalle specificità del tessuto produttivo del territorio, la Fondazione ITS Lombardia Meccatronica ha programmato per il 25 maggio una mattinata a porte aperte dedicata a studenti e famiglie del territorio interessati ad acquisire informazioni sul corso di alta formazione tecnica.

Un corso caratterizzato da forte integrazione con il sistema delle imprese sia dal punto di vista della progettazione della figura professionale in uscita, sia della docenza, affidata per oltre la metà a tecnici aziendali e a professionisti.

Il programma della giornata prevede alle ore 10.00 alle 13.00 di sabato, presso l’IIS P.A. Fiocchi di Lecco che è sede del corso, interverranno i rappresentanti della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica, di Confindustria Lecco e Sondrio e della Fondazione A. Badoni, che promuovono il progetto per la sua declinazione lecchese, oltre che di alcune aziende fra quelle coinvolte per la realizzazione e lo sviluppo dell’iniziativa, presenti con i loro stand, che illustreranno in particolare i possibili sbocchi nel mondo del lavoro.

“Da sempre sosteniamo che la maggiore integrazione fra mondo della formazione e imprese è un vero driver di crescita e, convinti di questo, investiamo molto per favorire il suo sviluppo – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Lorenzo Riva.

“Fin da subito abbiamo creduto nel progetto dell’ITS Meccatronica e il successo che sta avendo, con la soddisfazione dei giovani e delle aziende, ci stanno dando ragione. Ma l’aspetto più importante è che questa si sta confermando una grande opportunità di crescita e occupazione per gli studenti e di sviluppo per il sistema produttivo, che dipende dalla disponibilità di competenze specializzate”. conclude Lorenzo Riva.

Un altro commento è quello di Raffaele Crippa, Direttore della Fondazione ITS Lombardia Meccatronica: “La qualità della nostra offerta formativa è testimoniata dai numeri, riconosciuti anche dalle premialità ricevute da Regione Lombardia e dal Ministero”

E con queste parole conferma la sua affermazione: “105 soci (oltre la metà dei quali sono importanti imprese a livello internazionale, nazionale e locale), 4 sedi formative territoriali (in provincia di Lecco, Milano, Bergamo e Brescia), 3 indirizzi di studio (in ambito industriale, automotive e biomedicale), 11 corsi attivi nell’ultimo anno frequentati da 250 allievi, e soprattutto un inserimento lavorativo prossimo al 100% per i nostri diplomati”.

Il Corso è promosso, per la sua declinazione sul territorio lecchese, da Confindustria Lecco e Sondrio con anche la Fondazione per la Salvaguardia della Cultura Industriale – A. Badoni, l’IIS P.A. Fiocchi e l’IIS A. Badoni di Lecco, l’ITIS E. Mattei di Sondrio e il CFP Aldo Moro di Valmadrera.

I corsi ITS lombardi sono finanziati da Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia.