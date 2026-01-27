Jeremy Milgrom, a Merate il “rabbino per la pace”

L’incontro si terrà lunedì 2 febbraio alle 18 in sala civica a Merate

Jeremy Milgron sarà intervistato da Chiara Zappa. All’incontro sarà presente anche Serena Baldini

MERATE – La sala civica di Merate ospiterà, lunedì 2 febbraio alle 18, un incontro con Jeremy Milgrom, rabbino riformato e attivista per la pace, profondo conoscitore e acuto analista dei traumi e delle lacerazioni che caratterizzano Israele e Palestina.

L’incontro, dal titolo “Non opprimere il fratello”, sarà aperto alla cittadinanza ed è promosso, insieme all’associazione meratese La Semina da Comunità Democratica Lecco, sede provinciale dell’associazione costituita nei mesi scorsi a livello nazionale, con lo scopo di valorizzare il contributo di pensiero del cattolicesimo democratico e favorire il dialogo tra diverse culture politiche.

Il rabbino Milgrom offrirà la sua testimonianza di profondo conoscitore dell’ebraismo e delle dinamiche di conflitto presenti nello scenario israelo-palestinese. Offrirà un punto di vista critico sulle leadership estremiste che, nei due campi nazionali, ostacolano ogni possibile percorso di pace, e illustrerà invece le testimonianze di dialogo che resistono al tragico scenario politico-militare dei tempi attuali. La sua testimonianza sarà stimolata dalle domande di Chiara Zappa, mandellese, giornalista della rivista Mondo e Missione e collaboratrice del quotidiano Avvenire, specialista di Medio Oriente e autrice, tra gli altri, del libro “Gli irriducibili della pace. Storie di chi non si arrende alla guerra in Israele e Palestina”.

Interverranno durante l’incontro meratese, portando la loro testimonianza, anche Serena Baldini, presidente di Vento di Terra (ong impegnata da vent’anni in Palestina) e un volontario di Operazione Colomba (iniziativa di pace promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi).