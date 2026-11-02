Jessica lotta contro il tumore, l’appello del professore Bassetti: “Aiutiamola a trovare nuove possibilità”

La 36enne è mamma di due gemellini

Dopo un intervento di dieci ore e la chemioterapia, sta valutando una nuova possibilità terapeutica negli Stati Uniti. Il medico invita a condividere la sua storia e a sostenerla

LECCO – “Vorrei solo avere più tempo per essere sicura che i miei bimbi abbiano dei ricordi con me”. È il desiderio di Jessika Scarpa, 36 anni, originaria di Olginate e residente a Torre de’ Busi, che da due anni combatte contro un tumore al pancreas diventato metastatico. Una storia che nelle scorse settimane aveva già mobilitato la comunità locale con una gara di solidarietà e che ora ha raggiunto una platea ancora più ampia grazie all’appello del professor Matteo Bassetti, esperto di malattie infettive e divulgatore scientifico.

La giovane mamma ha due gemellini di tre anni e mezzo e affronta una battaglia particolarmente difficile. Dopo un intervento chirurgico durato dieci ore e diversi cicli di chemioterapia, la malattia si è ripresentata, raggiungendo anche il fegato. Jessica non ha intenzione di arrendersi e continua a cercare ogni possibile opportunità terapeutica, con un pensiero costante rivolto ai suoi bambini.

Nelle ultime settimane ha preso in considerazione, insieme ai medici che la seguono, anche la possibilità di accedere a un trattamento sperimentale negli Stati Uniti. Una strada molto costosa, che potrebbe richiedere una spesa di circa 30mila euro alla settimana. “Non ci sono garanzie – scrive Bassetti nel suo post – ma lei vuole tentare ogni possibilità, se le condizioni mediche lo consentiranno”.

Il medico ha voluto condividere un messaggio di sostegno, invitando a far conoscere il caso di Jessika e a contribuire concretamente alla sua battaglia. “Per Jessica, un giorno in più significa fare colazione con i suoi bambini, sentire le loro risate e stringerli prima di dormire. Significa essere ancora la loro mamma”, scrive Bassetti nel suo appello, sottolineando anche il coraggio della donna nel mostrarsi senza nascondere i segni lasciati dalla malattia e dalla chemioterapia. “In un mondo ossessionato dalla perfezione, Jessika ci ricorda che la vera bellezza è anche autenticità, forza e dignità”, osserva il medico. Sono proprio i suoi bambini, racconta, a darle ogni giorno la forza di andare avanti: quando le dicono che è bellissima e la abbracciano, diventano il suo motivo per continuare a lottare”.

La mobilitazione era partita già a Torre de’ Busi e nei paesi vicini. Le mamme dei compagni di scuola dei gemellini avevano organizzato una raccolta fondi attraverso la vendita di torte fuori dalle scuole e dalle chiese, dando vita a una rete di vicinanza e solidarietà. Anche la campagna online su GoFundMe continua a raccogliere adesioni. Si può donare QUI.