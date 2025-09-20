Job Day della Pubblica amministrazione: lunedì 22 al Palataurus

Opportunità di lavoro e informazioni sui servizi comunali al 30° anniversario della Provincia di Lecco
Lunedì 22 settembre, a partire dalle 9.30, il Palataurus ospita il Job Day dedicato alla pubblica amministrazione
Il Comune di Lecco sarà presente con uno stand per illustrare tredici posizioni lavorative aperte e fornire informazioni sui propri servizi
LECCO – Lunedì 22 settembre il Palataurus di Lecco ospiterà il Job Day dedicato alla pubblica amministrazione, evento promosso dalla Provincia di Lecco in occasione del 30° anniversario della sua attività. L’iniziativa, dedicata a favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore pubblico, vedrà la partecipazione di numerosi enti locali e statali, presenti con i propri stand informativi.
Anche il Comune di Lecco sarà presente con uno stand operativo fino alle ore 13. Qui i cittadini potranno conoscere le attività, i servizi e le varie opportunità lavorative attualmente disponibili.
I dipendenti presenti allo stand presenteranno le tredici posizioni lavorative aperte per il Comune di Lecco, divise tra area tecnica, servizi amministrativi, servizi finanziari, sicurezza, turismo e cultura, area sociale, servizi democratici, comunicazione e innovazione.