Job Day Retail a Lecco: oltre 150 partecipanti alla ricerca di lavoro nel commercio

Le aziende locali del settore retail incontrano candidati e offrono opportunità di lavoro al Centro Commerciale Meridiana

Oltre 150 persone all’evento organizzato dalla Provincia di Lecco

LECCO – Grande successo per il Job Day Retail organizzato dalla Provincia di Lecco, che nella mattinata di venerdì 3 ottobre ha richiamato oltre 150 persone presso la piazzetta del Centro Commerciale Meridiana. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con dieci realtà locali attive nel settore del commercio e della vendita al dettaglio.

Erano presenti aziende come Adecco, Bennet, Brico Ok, Bruno Euronics, Fondazione Luigi Clerici, G-Enera, Il Mille, Kiko Milano, Manpower e Scorpion Bay, a testimonianza della forte domanda di personale nel comparto retail.

Presenti anche gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, il Collocamento mirato e il Centro risorse donne.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego, Antonio Leonardo Pasquini, e della Dirigente del Centro per l’impiego Cristina Pagano.

Particolarmente apprezzato dai partecipanti è stato il momento formativo “Al lavoro… per trovare lavoro!”, a cura degli operatori del Centro per l’impiego della Provincia di Lecco.

Il Job Day Retail si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

I prossimi appuntamenti sono già fissati: mercoledì 29 ottobre si terrà il Job Day Brianza Sud a Monticello Brianza, mentre venerdì 7 novembre è in programma il Job Day Brianza Nord a Bosisio Parini.