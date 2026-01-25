L’1 febbraio, prima di arrivare a Lecco, la Fiamma Olimpica attraverserà Mandello

La staffetta di Milano-Cortina 2026 percorrerà via Statale

In serata “Aperitivo Olimpico” con i campioni locali

MANDELLO – Mandello si appresta a diventare protagonista di uno dei momenti più simbolici e suggestivi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Domenica 1° febbraio il territorio comunale sarà infatti attraversato dalla Fiamma Olimpica, nel corso della 56ª tappa del lungo viaggio che porterà il sacro fuoco verso la cerimonia di apertura.

Un appuntamento che carica il paese di attesa ed emozione, destinato a coinvolgere cittadini, famiglie e appassionati di sport in un’occasione unica di partecipazione collettiva.

La staffetta lungo la Statale 72

La partenza della staffetta è fissata per le 17.30 dalla stazione di servizio Eni lungo la Strada Provinciale 72. Da qui i tedofori, selezionati dagli organizzatori dei Giochi, si alterneranno ogni 200 metri nel trasporto della torcia, attraversando Mandello lungo via Statale e proseguendo poi in direzione di Abbadia Lariana.

Per consentire a tutti di assistere in sicurezza al passaggio, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a posizionarsi lungo via Statale, nel tratto compreso tra l’edicola nei pressi del sottopasso ferroviario e la rotonda “Otto Cilindri”, dove verranno predisposte apposite transennature.

Durante lo svolgimento dell’evento la circolazione potrà subire temporanee interruzioni o rallentamenti. La Polizia Locale sarà presente lungo il percorso per regolare il traffico e garantire lo svolgimento ordinato della manifestazione.

Un simbolo che unisce la comunità

Il passaggio della Fiamma non è soltanto un evento sportivo, ma un momento carico di significati universali. Lo sottolineano il sindaco Riccardo Fasoli e l’assessore allo Sport Sergio Gatti: «La Fiamma Olimpica porta con sé i valori universali dello sport e rappresenta un momento di grande significato per Mandello del Lario. È un’occasione per tutta la comunità di ritrovarsi, condividere emozioni e sentirsi parte di qualcosa di straordinario che unisce città, persone e generazioni diverse».

Un invito aperto a tutti a vivere dal vivo una tappa che segna l’avvicinamento concreto ai Giochi: «Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte a questa iniziativa, che rappresenta un passaggio significativo nel percorso verso Milano-Cortina 2026 e un’importante occasione di partecipazione collettiva».

L’“Aperitivo Olimpico” con i campioni locali

La giornata non si concluderà con il solo transito della torcia. Al termine del passaggio della Fiamma, alle 18.00, la Polisportiva Mandello, in collaborazione con il Comune, organizzerà l’“Aperitivo Olimpico”, un momento di incontro e convivialità pensato per celebrare i valori dello sport e rendere omaggio ai Campioni Olimpici di Mandello del Lario.

L’iniziativa è aperta al pubblico, ma prevede la prenotazione obbligatoria entro il 28 gennaio, tramite il link dedicato, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Con il passaggio della Fiamma e gli eventi collaterali, Mandello del Lario si prepara dunque a vivere una domenica speciale, entrando a pieno titolo nel grande racconto olimpico di Milano-Cortina 2026 e regalando alla comunità un ricordo destinato a restare nella memoria collettiva.