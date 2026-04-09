La Camminata dell’Amicizia celebra 80 anni della Nostra Famiglia tra sport e solidarietà

Domenica 12 aprile percorsi da 7 e 12 km, oltre 350 volontari impegnati e un ricco programma

Fondi destinati al progetto “Meritano le cure migliori” e alle attività internazionali OVCI

BOSISIO PARINI – La Camminata dell’Amicizia torna a Bosisio Parini e si prepara a celebrare un’edizione speciale, la numero 51, in programma il 12 aprile. Un appuntamento ormai consolidato che quest’anno assume un valore simbolico particolare, legato all’ottantesimo anniversario della Nostra Famiglia e al ventesimo della beatificazione del fondatore Luigi Monza, avvenuta il 6 aprile 2006 nel Duomo di Milano.

A curare l’organizzazione sono, come da tradizione, i volontari del Gruppo Amici di don Luigi Monza, impegnati negli ultimi preparativi di una manifestazione che coinvolge ogni anno circa 350 volontari e numerose realtà del territorio, dalla Croce Verde alla Protezione Civile, dai Radioamatori agli Alpini. Lo slogan scelto per il 2026, “Ora un solo desiderio, che questa opera si sviluppi fino a portare il bimbo alla capacità di bastare a sé”, richiama direttamente il pensiero del fondatore e lo spirito che anima l’iniziativa.

La camminata si svilupperà su due percorsi, da 7 e 12 chilometri, ed è aperta a tutti, con riconoscimento nei concorsi FIASP dedicati allo sport non competitivo. La partenza sarà libera a partire dalle 8.30 dalla sede della Nostra Famiglia, con assistenza medica garantita lungo il percorso e all’arrivo dalla Croce Verde di Bosisio Parini. I biglietti e le magliette saranno disponibili anche il giorno precedente, sabato 11 aprile, dalle 14 alle 17 nella zona di partenza.

Accanto alla camminata, la giornata proporrà un ricco programma di iniziative. All’arrivo sono previsti la tradizionale risottata della Confraternita della pentola di Senago, la polenta con la Pro Loco di Barzanò, il servizio bar ristoro, la bancarella di dolci del Bumbunat e lo stand dell’Associazione Panificatori di Erba e Como. Nel pomeriggio spazio all’intrattenimento con il concerto della Instead Band, l’esibizione della giovane cantante mandellese Lubemi, nota per la partecipazione a Casa Sanremo, la palestra di arrampicata con il CAI di Molteno, “Pompieropoli” con i Vigili del Fuoco Volontari di Canzo, giochi gonfiabili e pista di macchinine elettriche. La giornata si concluderà con la Santa Messa accompagnata dalla Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana Brianza.

A sostenere l’iniziativa anche numerosi testimonial provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’informazione e dello sport. Tra questi Andrea Vitali, Francesca Fialdini, Mara Sangiorgio, il duo Ale e Franz, Enzo Iachetti, Mago Forest, Patrizia Rossetti e Giorgio Mastrota. Dal mondo sportivo hanno espresso il loro sostegno Federica Brignone, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicole Delago e Federico Bosis.

La manifestazione mantiene una forte finalità solidale: i fondi raccolti saranno destinati al progetto “Meritano le cure migliori”, per l’acquisto di 40 letti destinati ai reparti di degenza ospedaliera – dopo i 30 già acquistati grazie alla precedente edizione – e per sostenere i progetti di OVCI a favore di bambini e bambine con disabilità in Ecuador, Brasile, Cina, Marocco, Sudan e Sud Sudan.

“La Camminata vanta un successo collaudato, con punte di oltre 20mila partecipanti e grazie all’aiuto importante degli sponsor – dichiara Giovanni Barbesino, Responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi dell’Associazione –. Sono oltre 50 le imprese che sostengono questo appuntamento annuale di raccolta fondi e che ne condividono le motivazioni di fondo. Decisivo per l’edizione di quest’anno è stato il sostegno di Kapriol spa, BCC Brianza Laghi, Belfor, Ricola, l’azienda dolciaria Novi e Acinque. Ringrazio loro e i moltissimi amici che ogni anno partecipano con noi ad una giornata di festa e inclusione”.