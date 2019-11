La capra orobica protagonista del fine settimana a Casargo

Sabato e domenica la XXIX Mostra Regionale della Capra Orobica a Casargo

Allevatori, prodotti locali, costumi tradizionali e laboratori per i bimbi

CASARGO – L’animale ‘dal pelo lungo e le corna belle’ sarà l’indiscusso protagonista dell’intero week end di Casargo dove nel fine settimana si svolgerà XXIX Mostra Regionale della Capra Orobica

Il ricco programma prevede: laboratori didattici dove i più piccoli potranno toccare come è fatta una capra e scoprire i segreti dell’arte casearia, canti popolari con le fisarmoniche allieteranno la serata di sabato, una ricca scelta di prodotti locali, dal vino ai formaggi, saranno la tentazione dei buongustai, faranno da cornice alla kermesse gare di richiami sfilate, in costume tradizionale ed intrattenimenti vari. Inoltre sarà possibile visitare la mostra, ‘ La vacca del povera, storia sociale della Capra’, curata dal Prof. Michele Corti, allestita presso la sala civica del comune di Casargo.

Il comune di Casargo ha anche predisposto un servizio di bus navetta gratuito la domenica per collegare i parcheggi di Margno, che per l’occasione saranno gratuiti, e Casargo con il capannone della mostra posto nel piazzale del municipio.

“La mostra regionale della capra orobica si mantiene sugli ottimi livelli degli ultimi anni precedenti – dichiara Antonio Pasquini sindaco di Casargo- quest’anno il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Alessandro Fermi ha conferito alla Mostra il Patrocinio regionale,e grazie all’impegno del Centro Zootecnico della Valsassina, della Comunità Montana, del comune e della Pro Loco di Casargo , ma soprattutto grazie ai numerosi allevatori la mostra di Casargo è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della Lombardia”.

La Capra Orobica originaria della Val Gerola è un animale ideale per gli ambienti difficili delle nostre montagne, la sua duttilità le ha permesso di adattarsi ai pascoli delle Alpi Orobiche e delle Prealpi delle province di Lecco, Bergamo e Sondrio.

“Dopo decenni di oblio, un numero sempre maggiore di giovani si sta avvicinando all’agricoltura ed all’allevamento delle capre ed i consumatori sono molto più attenti all’origine dei prodotti agroalimentari – ricorda il sindaco – mostre come quella di Casargo hanno la finalità di incentivare l’allevamento della capra e la cura del territorio, presupposto fondamentale per evitare lo spopolamento delle nostre vallate- conclude il Sindaco di Casargo- e garantire un maggiore rispetto per l’ambiente”.