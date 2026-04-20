La cooperativa Paso a “Italia Insieme” alla Leopolda di Firenze su invito del Ministro Locatelli

La cooperativa Paso sarà protagonista alla Leopolda a Firenze

Focus sullo sviluppo di buone pratiche per garantire il diritto alla mobilità e al viaggio per tutte le persone

PADERNO D’ADDA – Paso Cooperativa Sociale parteciperà all’evento “Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio”, in programma il 22 aprile alla Stazione Leopolda di Firenze, un’importante occasione nazionale dedicata alla promozione di un turismo sempre più accessibile, inclusivo e sostenibile.

L’iniziativa, promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli (oggi, lunedì 20 aprile in visita al reparto Dama dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate), rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, enti del Terzo settore e realtà impegnate nello sviluppo di buone pratiche per garantire il diritto alla mobilità e al viaggio per tutte le persone.

In questo contesto, Paso Cooperativa Sociale porterà la propria esperienza maturata nei percorsi di mobilità sostenibile, che coniugano inclusione sociale, autonomia delle persone e attenzione all’ambiente. Attraverso progetti dedicati, la cooperativa promuove modalità di spostamento accessibili e consapevoli, contribuendo a costruire territori più accoglienti e vivibili per tutti.

La partecipazione a “Italia Insieme” sarà per Paso un’opportunità per condividere buone pratiche e modelli innovativi di mobilità inclusiva, confrontarsi con istituzioni e operatori del settore turistico, nonché rafforzare reti e collaborazioni a livello nazionale.

“Crediamo che la mobilità sia un diritto fondamentale e uno strumento chiave per l’inclusione sociale – dichiarano da Paso Cooperativa Sociale –. Essere presenti a un evento come ‘Italia Insieme’ significa contribuire attivamente alla costruzione di un turismo più equo, accessibile e sostenibile, portando al tempo stesso l’esperienza di una cooperativa radicata sul territorio, capace di sviluppare modelli già sperimentati e replicabili. Le nostre esperienze nella gestione dei servizi alla persona rappresentano pratiche concrete che possono essere scalate anche in altri contesti regionali, in particolare sui temi dell’inclusione e della presa in carico delle fragilità”.

L’evento si aprirà con gli interventi istituzionali del Ministro Alessandra Locatelli e dei rappresentanti di Anci e Unione delle Province Italiane, per poi proseguire con la presentazione di progetti e buone pratiche provenienti da tutta Italia.

Nel corso della giornata interverranno esperti del settore, enti pubblici e realtà del Terzo settore, insieme a testimonial e operatori impegnati nello sviluppo del turismo accessibile e inclusivo.

Saranno presentati progetti, esperienze e nuove opportunità per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica, con la partecipazione di associazioni, organizzazioni ed enti provenienti da tutta Italia. L’evento prevede inoltre spazi espositivi, aree dedicate all’inclusione lavorativa e momenti di networking tra istituzioni e realtà del settore, con l’obiettivo di favorire lo scambio di buone pratiche e la costruzione di nuove collaborazioni.