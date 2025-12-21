La fiaccolata del gruppo M.U.L.A. illumina il Monte Barro

Oltre 60 persone hanno preso parte all’iniziativa

GALBIATE – Per l’ottava volta, il gruppo de la “M.U.L.A.” (http://vivalamula.blogspot.com/) ha illuminato il Monte Barro con la sua ormai tradizionale Fiaccolata, anticipando le altre più tradizionali fiaccole Lecchesi.

Sessanta e più persone, abbigliate in modi simpatici e festivi e adornate da luminosissime e coloratissime lucine elettriche, sono risalite per il panoramico sentiero delle creste. Salendo con calma, hanno potuto ammirare i laghi di Pusiano e Annone e le cime vicine, come le Grigne.



Il cielo velato ha purtroppo coperto il tramonto ma il gruppone ha comunque colorato la serata con una lunga scia di luci, ben visibile anche dal basso. Aspettando di volta in volta i più lenti e i più piccini, la cima è stata raggiunta con calma, dando una mano a chi si è trovato in leggera difficoltà fra le ultime roccette.

Dopo un momento di festeggiamento sotto la grande croce, il gruppone è sceso per il sentiero dell’eremo dove ha brevemente sostato per una foto gruppo e infine si è diretto a Sala Al Bar per una gustosa cena. Lì ha riempito il resto della serata con amicizia, auguri, risate e i premi per i costumi più originali e luminosi, in pieno stile Mula.

Conclusasi la festa, ci si è salutati rinnovando la voglia di solcare i nostri amati monti alla vista di una 2026 già carico di eventi per il gruppo.