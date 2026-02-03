La fiamma olimpica passa da Merate. E in piazza si accende la festa

Questa mattina, martedì, il passaggio della fiamma olimpica nel Meratese

Grande festa in piazza Prinetti con coinvolte tutte le scuole della città

MERATE – Piazza Prinetti vestita a festa per il passaggio della fiamma olimpica. Nemmeno la pioggia ha rovinato il clima di partecipazione e condivisione respirato questa mattina, martedì 3 febbraio, in città per il passaggio della torcia delle ormai imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina.

Un evento storico che ha visto schierati sotto la Torre del Castello Prinetti tutti gli studenti delle scuole meratesi. Dai piccoli dell’asilo di Pagnano, ai bambini dei tre plessi (Montello, Sartirana e Pagnano) della primaria passando per i ragazzi delle medie Manzoni e quelli della scuola paritaria Villoresi, tutti imbacuccati tra Kway, ponchi e cappelli, per accogliere in grande stile il passaggio dei tedofori.

Gli studenti degli istituti superiori Agnesi e Viganò erano posizionati invece lungo via De Gaspari, dando il benvenuto alla torcia in arrivo da Paderno e Robbiate.

Quella di oggi è la 58esima tappa della fiamma olimpica (da Dalmine a Como, città di tappa come è accaduto domenica a Lecco) ormai prossima ad arrivare a Milano per l’accensione del braciere olimpico.

Ad attendere il passaggio del simbolo delle Olimpiadi, insieme a studenti e professori, c’erano diversi sindaci del Meratese e del Casatese capitanati dal primo cittadino di Merate Mattia Salvioni mentre Hey Dj Radio si è occupato di ingannare l’attesa dell’arrivo della carovana olimpica con musica e balli. La Pro Loco ha approfittato del momento per estrarre il numero del fortunato vincitore dei tre biglietti di ingresso a Gardaland messi in palio per i bambini che sabato scorso, in occasione dell’arrivo delle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 Milo e Tina, avevano partecipato al laboratorio Coloriamo le Olimpiadi.

Imponente anche lo schieramento predisposto di volontari e forze dell’ordine per vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, capace di illuminare anche una giornata con qualche nuvola di pioggia di troppo.

Arrivata nel Lecchese dopo la tappa Capriate San Gervasio – Trezzo con il passaggio della torcia sull’Adda, la fiamma è stata portata dai tedofori nel segmento di tappa tra Paderno e Merate, dove è poi ripartita alla volta di Vimercate per un altro tratto, tutto brianzolo, fino a Lesmo. L’arrivo, come dicevamo, è previsto per questa sera a Como.

GALLERIA FOTOGRAFICA