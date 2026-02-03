La fiamma olimpica passa da Merate. E in piazza si accende la festa

Questa mattina, martedì, il passaggio della fiamma olimpica nel Meratese

Grande festa in piazza Prinetti con coinvolte tutte le scuole della città

MERATE – Piazza Prinetti vestita a festa per il passaggio della fiamma olimpica. Nemmeno la pioggia ha rovinato il clima di partecipazione e condivisione respirato questa mattina, martedì 3 febbraio, in città per il passaggio della torcia delle ormai imminenti Olimpiadi invernali di Milano – Cortina.

Un evento storico che ha visto schierati sotto la Torre del Castello Prinetti tutti gli studenti delle scuole meratesi. Dai piccoli dell’asilo di Pagnano, ai bambini dei tre plessi (Montello, Sartirana e Pagnano) della primaria passando per i ragazzi delle medie Manzoni  e quelli della scuola paritaria Villoresi, tutti imbacuccati tra Kway, ponchi e cappelli, per accogliere in grande stile il passaggio dei tedofori.

Gli studenti degli istituti superiori Agnesi e Viganò erano posizionati invece lungo via De Gaspari, dando il benvenuto alla torcia in arrivo da Paderno e Robbiate.

Il passaggio in via De Gasperi

Quella di oggi è la 58esima tappa della fiamma olimpica (da Dalmine a Como, città di tappa come è accaduto domenica a Lecco) ormai prossima ad arrivare a Milano per l’accensione del braciere olimpico.

Ad attendere il passaggio del simbolo delle Olimpiadi, insieme a studenti e professori, c’erano diversi sindaci del Meratese e del Casatese capitanati dal primo cittadino di Merate Mattia Salvioni mentre Hey Dj Radio si è occupato di ingannare l’attesa dell’arrivo della carovana olimpica con musica e balli. La Pro Loco ha approfittato del momento per estrarre il numero del fortunato vincitore dei tre biglietti di ingresso a Gardaland messi in palio per i bambini che sabato scorso, in occasione dell’arrivo delle mascotte ufficiali di Milano Cortina 2026 Milo e Tina,  avevano partecipato al laboratorio Coloriamo le Olimpiadi.

Imponente anche lo schieramento predisposto di volontari e forze dell’ordine per vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione, capace di illuminare anche una giornata con qualche nuvola di pioggia di troppo.

Il passaggio a Paderno d’Adda
Il passaggio a Paderno d’Adda

Arrivata nel Lecchese dopo la tappa Capriate San Gervasio – Trezzo con il passaggio della torcia sull’Adda, la fiamma è stata portata dai tedofori nel segmento di tappa tra Paderno e Merate, dove è poi ripartita alla volta di Vimercate per un altro tratto, tutto brianzolo, fino a Lesmo. L’arrivo, come dicevamo, è previsto per questa sera a Como.

