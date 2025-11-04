La FILCTEM CGIL Lecco punta sui nuovi delegati: formazione e partecipazione al centro

Diciotto nuovi delegati e delegate della FILCTEM CGIL hanno partecipato al corso di formazione dedicato ai neoeletti

Focus su identità, ruolo e valori del sindacato per rafforzare la coesione e la competenza dei nuovi gruppi dirigenti

LECCO – Prosegue l’impegno della FILCTEM CGIL Lecco nel promuovere una formazione continua per i propri delegati e delegate. Dopo i corsi dedicati alla comunicazione e all’intelligenza artificiale, l’organizzazione sindacale ha realizzato un nuovo percorso rivolto ai neoeletti del 2025. L’iniziativa si è svolta giovedì 30 e venerdì 31 ottobre a Lecco, presso il Circolo “Libero Pensiero”, coinvolgendo diciotto partecipanti, tra cui anche rappresentanti della SLC, la categoria che riunisce i lavoratori cartotecnici e postali.

Il corso ha offerto un’occasione di approfondimento sui fondamenti del ruolo sindacale, la storia e i valori della CGIL, ma anche un momento di confronto e crescita collettiva. Le giornate hanno permesso di discutere, condividere esperienze e soprattutto di costruire legami umani: un obiettivo fondamentale per dar vita a gruppi dirigenti solidi e determinati.

A condurre le due giornate è stato Domenico Marucci, storico formatore della struttura nazionale della FILCTEM e oggi collaboratore di FILCTEM Lombardia, che ha messo a disposizione la sua lunga esperienza e competenza. Durante il corso sono intervenuti anche Diego Riva, per la CGIL di Lecco, e Nicola Cesana, per la FILCTEM Lombardia.

Il riscontro positivo e l’entusiasmo dei partecipanti confermano l’importanza della formazione sindacale di qualità, sempre più necessaria in un mondo del lavoro in rapida trasformazione. La FILCTEM CGIL Lecco ha annunciato l’intenzione di proseguire questo percorso anche nei prossimi anni, rafforzando la sinergia con le strutture territoriali per garantire un’offerta formativa solida e capillare.